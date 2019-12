La Cda s'impone al tie-break a Montale

Importante vittoria per la Cda Talmassons, che espugna al quinto set il campo di Montale. Un risultato che rappresenta una grande iniezione di fiducia per le prossime decisive gare, che potrebbero consentire un salto di qualità per le ragazze di Guidetti.

CRONACA. Per questa importante sfida in ottica salvezza la Cda inizia con Stocco in regia, Ceron e Nardini al centro, capitan Gomiero e Joly in banda, Hatala opposto con Ponte e Cerruto liberi. Inizio di gara favorevole alle padrone di casa con Guidetti che sul 4-1 chiama il primo time out. La Cda fa fatica a entra e in partita e, dopo una serie di errori, si ritrova sotto per 8-2. Con Joly in battuta Talmassons trova un parziale recupero 8-6. La difesa di Montale fa, però, di nuovo la differenza (11 a 6) e secondo time out per le friulane. Sul 17-10 entra Petruzziello per Hatala e Poser per Gomiero. Troppi i punti da recuperare per una Cda che non mostra alcuna reazione e perde il set per 25 a 17.

Secondo set con Gomiero di nuovo in campo e ancora Petruzziello per Hatala. Inizio di gara equilibrato con Talmassons che, con Petruzziello e Ceron, si porta avanti per 6-4. Montale non ci sta e recupera sul 9 pari. Si gioca punto a punto con buone difese da entrambe le parti sino al 15-15. Poi una decisione arbitrale e un attacco di Montale rompono l'equilibrio 17-15. Il muro delle padrone di casa e un po' di fortuna tengono avanti Montale 19-18. Altro errore di Talmassons 21-18 e secondo time out per la Cda. Uno scambio lunghissimo con la difesa di casa insuperabile chiude il set per Montale sul 25 a 21.

Terzo set con Barbazeni in campo per Nardini e Hatala per Petruziello. Parte bene la Cda che con un'ottima Gomiero in attacco si porta sull’1-5. Dopo un errore di Montale, 2-7 per Talmassons, time out per le padrone di casa. Ora è Joly con un attacco e un muro a trascinare la Cda sul 4-11. Ora sono le friulane a dominare attacco di Capitan Gomiero 5-15 e dopo un errore di Montale 7-17 e secondo time out per le padrone di casa. Gomiero in battuta e in attacco porta la cda sul 10-24 e Hatala che chiude il set sull’11-25.

Quarto set senza cambi per Guidetti. Ancora equilibrato l'inizio di set poi due muri di Ceron portano avanti la Cda per 5-3. Ancora un suo muro portano Talmassons sull'8 a 4 e primo time out per Montale. Con Talmassons avanti 9 a 6 dopo un break delle padrone di casa Guidetti chiama time out. Il muro friulano funziona e Barbazeni porta Talmassons avanti per 11 a 7. Un errore arbitrale innervosisce le ragazze di Guidetti che vedono recuperare Montale sul 12 - 10. Hatala in attacco e ancora Barbazeni a muro sistemano le cose 14 a 10. Un prepotente attacco da seconda linea di Gomiero porta il punteggio sul 16 a 13. Ancora lei con un delizioso pallonetto 17 a 14. Entra per le padrone di casa Aguero. Una battaglia in campo Joly 18 a 15. Errore di Montale 19 a 15 e secondo time out per le padrone di casa. Un muro di Gomiero e un attacco di Barbazeni portano Talmassons sul 22 a 16. La CDA gestisce il vantaggio e chiude il set con Joly sul 25 a 20.

Tie break meritato per Talmassons che inizialmente subisce la voglia di riscatto di Montale e poi con Stocco in battuta si porta sul 6 a 3 e primo time out per le padrone di casa. Due attacchi di Hatala e Joly portano Talmassons al cambio di campo sull'8 a 4. Ace di Gomiero 9 a 4 e secondo time out per Montale. Si lotta in campo muro di Barbazeni 10 a 5. Errore in attacco per la Cda 10 a 7 e primo time out per Guidetti. Due attacchi di Joly e Gomiero 12 a 7 per Talmassons. Ace di Hatala 13 a 7. Ancora Joly 14 a 9. Capitan Gomiero, vera trascinatrice questa sera, chiude il match sul 15 a 10.

IL COMMENTO. Il Ds Gianni De Paoli: "Peccato per l'approccio sbagliato alla gara, però questa squadra quando in campo trova fiducia nei propri mezzi se la può giocare con chiunque. L'importante è aver dimostrato ancora una volta che quando c'è da lottare noi ci siamo". Molto soddisfatto anche il Presidente Cattelan che per stare vicino alla squadra l'ha accompagnata in questa difficile trasferta.

EXACER MONTALE VS CDA TALMASSONS 2-3 (25-17, 25-21, 11-25, 20-25, 10-15)

Exacer Montale: Bandieri Lara, Giovannini Gaia, Bici Amelia (L2), Blasi Sophie Andrea, Tosi Eleonora, Sandoni Sara, Gentili Francesca, Brina martina, Migliorini Sofia, Luketic Katerina, Aguero Taismary, Bellini Alice, Saveriano Francesca, Buffagni Alessia(L1) e Fronza Elena. 1° Allenatore: Tamburello Ivan e 2° Allenatore: Zagni Tommaso.

Cda Talmassons: Joly Jessica, Petruzziello Carlotta, Ceron Sara, Cristante Sharon, Nardini Daniela, Barbanzeni Karin, Gomiero Irene (K), Stocco Martina, Poser Aurora, Pagotto Sofia, Cerruto Francesca (L2), Ponte Genni (L1) e Hatala Kinga. 1° Allenatore: Guidetti Ettore e 2° Allenatore: Tonelli Filippo.

Arbitri: Uasi Piera e Brunelli Michele