La Cda si ferma al tie-break a Macerata

Stop al tie-break per la Cda, fermata sul 3-2 a Macerata. Prima trasferta per le friulane che, in una settimana, attraverseranno tutta l’Italia raggiungendo domani Cutrofiano (Lecce) per la seconda trasferta di domenica 18 ottobre. Due match fuori casa molto impegnativi per le distanze e per le importanti assenze di capitan Tirozzi e di Mazzoleni, quest’ultima oggi almeno in panchina a sostenere le compagne.

Barbieri ripropone il sestetto con Vallicelli in regia, Nardini e Barbazeni al centro, Bartesaghi e Dalla Rosa in banda, Smirnova opposto con Norgini libero. Buona partenza di Talmassons con la difesa e il muro che fanno la differenza (0-4) e primo time out per Macerata. Ancora un muro di Vallicelli (1-6). Muro di Barbazeni (3-8). Due invasioni di Macerata e la Cda vola sul 4-10. Muro di Smirnova per il 6-12. Macerata recupera (12-14) e time out per Barbieri. Sul 15-18 entra Ponte per Bartesaghi. Dalla Rosa per il 16-21. Ancora lei dopo uno scambio spettacolare 18-22. Macerata recupera 21-22 e secondo time out per la Cda. Scambio infinito e 22-23 per Talmassons. Sul 26 pari entra Pagotto per Barbazeni. E’ Macerata a trovare poi i colpi decisivi per aggiudicarsi il set per 28-26.

Con Bartesaghi in battuta e Smirnova in attacco la Cda rompe l’equilibrio di inizio set: 3-7 per Talmassons e primo time out per le padrone di casa. Due muri di Dalla Rosa per il 3-9. La Cda con grandi difese accelera 4-12. Smirnova imperversa in attacco 5-15. Le friulane dominano (6 -17) e secondo time out per Macerata. Sul 12-22 Barbieri chiama il primo timeout. Due attacchi di Smirnova chiudono il set sul 13-25 per Talmassons.

Terzo set inizialmente equilibrato poi un break della Cda con Dalla Rosa e Bartesaghi 6-9. Macerata recupera 11 pari. Due errori delle padrone di casa 12-14 per Talmassons. La Cda va sotto 18-16; entra Pagotto per Bartesaghi. Smirnova riporta sotto le friulane 19-20. Errore in attacco (22 a 19) e primo time out per Barbieri. Sul 24-20 secondo time out per Talmassons che poi subisce un ace che chiude il set sul 25-20.

Inizio di quarto set con la ricezione dì Talmassons in difficoltà (7-4) per Macerata e primo time out per la Cda. Le ragazze di Barbieri lottano su ogni pallone e, con Smirnova, si portano avanti per 8-9. Ora è la difesa di Macerata a fare la differenza (15 a 12); secondo time out per Talmassons. Entra Ponte per Bartesaghi. Partita dai toni agonistici elevati con Talmassons che recupera 21 pari e primo time out per le padrone di casa. Muro di Macerata per il 23-21, ma la Cda non molla; muro di Barbazeni 23 pari. Ancora lei per il 23-24 e timeout per le padrone di casa. Invasione di Macerata e Talmassons si guadagna un meritatissimo tie-break.

Nel quinto set, Cda avanti per 1-3 che, però, è subito raggiunta 3-3. Grande muro di Barbazeni e attacco di Bartesaghi (5-7). Entra Ponte per Bartesaghi. Ace di Macerata 7 pari. Si va al cambio di campo con le padrone di casa avanti per 8-7. Due tocchi deliziosi di Smirnova riportano avanti le friulane (9-11) e primo time out per le padrone di casa che non mollano (11 pari); timeout Talmassons. Si gioca punto a punto; sotto 14-13, Barbieri chiama il secondo timeout. Uno scambio lunghissimo chiude il match a favore di Macerata per 15-13.

Anche stasera la Cda ha poco da rimproverarsi: le ragazze di Barbieri hanno giocato con il cuore e dato il massimo.

Cbf Balducci Hr Macerata - Cda Talmassons 3-2 (28-26, 13-25, 25-20, 23-25, 15-13)

Cbf Balducci Hr Macerata: Pomili, Martinelli, Lancellotti, Giubilato, Renieri, Pirro, Lipska, Peretti, Mancini, Maruotti, Rita, Sopranzetti(L2) e Bisconti(L1).Allenatore: Paniconi Luca e Vice: Carancini Michele

Cda Talmassons: Barbanzeni Karin, Norgini Maria Chiara (L), Della Rosa Francesca, Cristante Sharon, Nardini Daniela (K), Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni e Bartesaghi Giulia. Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano

Arbitri: Toni Fabio e Salvati Serena.