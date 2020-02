La Cda si prepara alla sfida salvezza con Roma

In una settimana particolare, con molti interrogativi legati all'emergenza Coronavirus, la Cda si è allenata regolarmente, cercando di dimenticare in fretta anche la sconfitta di Baronissi. Ora nel prossimo turno Talmassons affronterà in casa il Volley Roma Club in un match che sa di vero spareggio per la retrocessione. Gara che, vista la sospensione prevista per domenica 1 marzo, sarà recuperata mercoledì 4 marzo alle 18.

"Sicuramente stiamo attraversando un momento difficile, una situazione di classifica complicata da gestire a cui non eravamo abituati", commenta il ds Gianni De Paoli. "In queste settimane confrontandoci con squadra e staff stiamo cercando di trovare il modo di uscire da una crisi che forse riguarda più l'aspetto psicologico che tecnico. Sono certo che basterebbe una vittoria per sbloccare un gruppo che vale molto di più della posizione in classifica che occupa. L'importante è continuare a lavorare con impegno in palestra, facendo leva sulla compattezza del gruppo e sulla massima disponibilità dei singoli".

"L'obiettivo salvezza per la società è fondamentale per il progetto che sta portando avanti sul territorio. Siamo determinati a non mollare, a credere negli obiettivi e a fare il possibile fino in fondo per raggiungerli, cercando di trasmettere tutto ciò a staff e squadra. Mi auguro, infine, che mercoledì non si giochi a porte chiuse: abbiamo estremo bisogno dei nostri affezionati tifosi, in una partita che dobbiamo assolutamente vincere", conclude De Paoli.