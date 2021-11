La Cda si riscatta subito a Catania

Archiviata la prima sconfitta stagionale con Pinerolo, la Cda si presenta ala PalaCatania con tanta voglia di riscatto contro una Pallavolo Sicilia affamata di punti. Le friulane, alla fine, hanno la meglio, riuscendo a imporsi per 1-3.

Barbieri si affida in partenza a capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Conceicao e Grigolo in banda, Bovo e Cogliandro al centro con Maggipinto libero.

Primo set con una Cda poco attenta e determinata che va sotto per 7 a 4 costringendo Barbieri al primo time out. Con un muro e un buon turno al servizio di Nicolini si va sul 9 pari. Due attacchi di Grigolo segnano un break per la Cda 12 a 10. Conceicao segna il massimo vantaggio per Talmassons (15 a 12); primo time out per le padrone di casa. Un paio di errori della Cda e un ace di Catania mandano Talmassons sotto 17 a 16. Un pallonetto di Obossa e un attacco di Conceicao riportano avanti le friulane per 22 a 20; secondo time out per Catania. Talmassons non si ferma e porta a casa il primo set per 25 a 20.

Inizio di secondo parziale con due attacchi di Obossa che segnano il primo break per la Cda 4 a 2. Due pallonetti di Obossa e Grigolo tengono a distanza una tenace Pallavolo Sicilia (9 a 7). Avanti 10 a 9 entra Ponte per Grigolo. Un muro di Cogliandro 12 a 9. Con un ace le padrone di casa trovano la parità (13-13). Rientra Grigolo e le friulane tornano avanti 14 a 13. Sul 14 pari entra Dalla Rosa per Conceicao. Un muro di Bovo e Talmassons va sul 16 a 14. Un altro ace di Catania riporta la situazione sul 17 pari; primo time out per Barbieri. Obossa e Conceicao, rientrata, riportano avanti la Cda 19 a 17; primo time out per le padrone di casa. Sul 22 a 18 Chiappafreddo chiama il secondo minuto. Un ace di Obossa e una magia di Nicolini chiudono il set sul 25 a 20.

Terzo parziale con le padrone di casa che partono decise 7 a 3 e primo time out per Barbieri. Entra Dalla Rosa per Grigolo. La Pallavolo Sicilia si esalta anche in difesa 9 a 3. Talmassons recupera sul 10 a 7. Un paio di errori della Cda e di nuovo le padrone di casa avanti per 14 a 8. Dopo un muro di Catania, sotto 16 a 10 Talmassons chiama il secondo time out. Sotto 17 a 12 entra Pagotto per Obossa. Rientra Grigolo per Dalla Rosa. Cogliandro e Bovo segnano un parziale recupero di Talmassons (19 a 15). Un ace di Cogliandro e due muri di Nicolini consegnano il 19 a 18. Rientra Obossa per Pagotto. Sul 21 pari secondo time out per la Pallavolo Sicilia che poi si aggiudica il set per 25 a 22.

Avvio in equilibrio (7 pari) con errori da entrambe le parti. Ennesimo errore di Talmassons che va sotto 10 a 9. Grigolo e Obossa riportano la parità (11-11). Talmassons si prende un giallo, s’innervosisce e va sotto 15 a 11; primo time out per Barbieri. A differenza di Talmassons il muro delle padrone di casa fa la differenza (18 a 13). Cambio in regia per la Cda: entra Marchi per Nicolini. Reazione friulana con Grigolo (19 a 18) e time out per la Pallavolo Sicilia. Sempre Grigolo imprendibile per il 20 pari. Un ace di Cogliandro e Talmassons avanti per 21 a 20. Sotto 22 a 20 Catania chiama il secondo time out. Scambio infinito per il 22 pari. Finale al cardiopalma chiuso con un muro di Obossa sul 25 a 23 per la Cda.

Talmassons, dopo i primi due set, non si aspettava un avversario così tenace ma porta a casa un successo importantissimo che restituisce il primato in classifica. Buona la prova in regia della giovane Marchi, entrata in un momento particolare del set. Grigolo e Conceicao migliori in attacco con 18 punti a testa.

Rizzotti Design Pallavolo Sicila Catania vs CDA Talmassons 1-3 (20-25, 20-25, 25-22, 23-25)

Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania: Casillo, Bordignon, Catania, Fiore, Conti, Bonaccorso(L),Oggioni, Bertone, Picchi, Bulaich Simian, Bridi e Conti (L). Allenatore: Chiappafreddo

Cda Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro e Palumbo Christian