La Cda supera anche Como

La Cda trova la terza vittoria consecutiva, superando per 3-0 la Tecnoteam Albese.

Barbieri manda in campo il sestetto vittorioso nel derby: capitan Nicolini in regia, Obossa opposto, Grigolo e Conceicao in banda, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Buon inizio di Talmassons che costringe le ospiti al primo time out sul 7 a 3. Albese recupera e si va sull’8 pari. Obossa, con un attacco e un muro, riporta la Cda sull’11 a 9. Fast di Cogliandro per il 15 a 12. Un paio di errori di Talmassons riavvicinano le ospiti (15 a 14) e primo time out per Barbieri. Ancora un errore in attacco della Cda e si va sul 16 pari. Obossa, Conceicao e un errore avversario riportano avanti le friulane 19 a 16; secondo time out per le ospiti, che non mollano (20 a 19). Due muri di Cogliandro e un attacco di Conceicao e la Cda vola sul 24 a 19. Obossa chiude il set sul 25 a 20.

Inizio di secondo set con la Tecnoteam che parte decisa (6 a 3 per le ospiti). Obossa e Conceicao completano il recupero sul 10 pari. Dopo un ace di Obossa sul 13 a 11 l’Albese chiama il primo timeout. Due muri di Bovo portano Talmassons avanti per 17 a 13, costringendo le ospiti al secondo timeout. Il set prosegue anche con scambi spettacolari con le attaccanti di Talmassons che hanno la meglio e si portano sul 23 a 18. Avanti 24 a 20, Barbieri chiama il primo timeout. Obossa chiude il secondo set sul 25 a 20.

Ripartono forte le ospiti che, dopo un paio di errori di Talmassons, si portano avanti sul 5 a 2 costringendo Barbieri al primo timeout. Un muro di Grigolo riporta la sfida in equilibrio sul 7 pari. La Cda accelera sul 9 a 7, costringendo al primo timeout per l’Albese. Sull’11 a 9 entra Pagotto per Grigolo. Sul 12 pari Talmassons chiama il secondo minuto. Altri due scambi che esaltano le difese, chiusi da un muro di Obossa e un attacco di Cogliandro per il 15 a 12 friulano. Conceicao con due attacchi fa volare Talmassons sul 17 a 13. Un altro scambio lunghissimo segna la parità (19-19). Finale di set con Talmassons concreto e concentrato che porta a casa la terza vittoria con due attacchi di Obossa per 25 a 23.

Oltre la solita Obossa 22 punti, da segnalare Conceicao 14 e Cogliandro 10 punti.

CDA Talmassons vs Tecnoteam Albese Volley Como 3-0 (25-20, 25-20, 25-23)

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Tecnoteam Albese Volley Como: Ghezzi(L), Veneriano, Lualdi, Cialfi, Scurzoni, De Nardi(L), Gallizoli, Bocchino, Zanotto, Oikonomidou, Baldi, Pinto, Mochellin e Nardo. Allenatore: Mucciolo e Vice: Cardinali

Arbitri: Grossi Dario e Pescatore Luca.