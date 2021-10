La Cda supera per 3-0 l'Anthea Vicenza

La Cda riparte con una vittoria da Lignano Sabbiadoro, location prestigiosa scelta per questo campionato, in attesa del completamento dei lavori di ampliamento del Palazzetto di Talmassons. Le friulane fermano sul 3-0 l'Anthea Vicenza.

In partenza Barbieri parte con capitan Nicolini in regia, Conceicao e Grigolo in banda, Obossa opposto, Bovo e Cogliandro al centro e Maggipinto libero. Inizio di set equilibrato (5 pari), poi su un paio di errori in attacco delle ospiti Talmassons avanti per 7 a 5. Tre attacchi di Obossa e la Cda vola su 10 a 6 costringendo l’Anthea al primo time out. Obossa e Grigolo portano Talmassons sul 12 a 6. Bene Bovo in attacco e a muro 16 a 7 per Talmassons. Un paio di errori in attacco della Cda costringono Barbieri al primo time out avanti 16 a 10. Vicenza prende fiducia e recupera ancora 17 a 15. Problemi in ricezione per Talmassons 18 a 17. Grigolo tiene avanti Talmassons 20 a 18. Sul 22 a 20 entra Dalla Rosa in battuta per Grigolo. Un ace delle ospiti e si va sul 23 pari. Sul 25 a 24 rientra Gigolo. Dopo un time out chiamato da Barbieri la Cda si aggiudica il set su due errori in attacco delle ospiti per 28 a 26.

Secondo set senza cambi per Talmassons che va sotto per 3 a 0. Sotto 8 a 3, Barbieri chiama il primo time out. Un buon turno in battuta di Cogliandro e la Cda recupera 8-9 e le ospiti che chiamano il primo time out. Grigolo segna la parità 9 pari. Obossa fa la differenza 12 a 11; entra Dalla Rosa per Grigolo. Un muro delle ospiti le riporta avanti per 15 a 13. Due attacchi di Obossa ed è di nuovo parità 15 a 15. Avanti 16 a 15 rientra Grigolo. Un ace di Conceicao e un attacco di Obossa e la Cda vola sul 19 a 16 costringendo le ospiti al secondo time out. Obossa non perdona 20 a 16. Entra Ponte per Conceicao. Vicenza si disunisce e Talmassons con Bovo chiude il set sul 25 a 18.

Obossa apre il set con due attacchi 2 a 0 per la Cda. Vicenza non molla e tiene il passo di Talmassons (7 pari). Con Grigolo in battuta break della Cda 10 a 7 e primo time out per le ospiti. Obossa con un attacco e un muro segna il 13 a 9. Ancora lei con un ace 15 a 10 e secondo time out per l’Anthea. Ancora tre ace per il 19 a 10. Sempre presente anche Cogliandro con la fast del 20 a 11. Entra Ponte per Conceicao. Nicolini serve tutte le attaccanti e Grigolo risponde presente: 24 a 13. L’incontro si chiude su un errore delle ospiti sul 25 a 14.

Una Cda concreta e determinata porta a casa un'importante vittoria e soprattutto la conferma di essere sulla buona strada per diventare una squadra competitiva che potrà dare delle belle soddisfazioni ai propri tifosi già da stasera numerosi. Top scorre dell’incontro Obossa con 18 punti.

CDA TALMASSONS - ANTHEA VICENZA 3-0 (28-26, 25-18, 25-14)

CDA Talmassons: Bovo, Dalla Rosa, Conceicao, Marchi, Maggipinto (L), Cantamessa, Obossa, Grigolo, Cogliandro, Pagotto, Ponte (L) e Nicolini (K). Allenatore: Barbieri e Vice: Cinelli

Anthea Vicenza: Errichello, Caimi, Pavicic, Norgini (L), Nardelli, Furlan, Lodi, Eze Blessig, Piacentini, Cheli (K), Pegoraro, Rossini e Fiore. Allenatore: Chiappini e Vice: Di Rauso

Arbitri:Sessolo Maurina e Lentini Gianmarco