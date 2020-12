La Cda Talmassons cede a Ravenna

Nulla da fare per la Cda, che cede per 3-0 sul campo della Teodora Ravenna.

Talmassons in partenza si affida a Vallicelli in regia, capitan Tirozzi e Bartesaghi in banda, Smirnova opposto, Nardini e Mazzoleni al centro con Norgini libero. Inizio di set equilibrato con buone difese; friulane più ordinate e precise in attacco (5-9). Ravenna non ci sta e con un gioco efficace al centro e una ricezione di Talmassons in difficoltà si porta avanti per 13 a 12. Dopo un muro di Tirozzi, le padrone di casa avanti per 18-17 chiamano il primo timeout. Sotto 21-18, Barbieri chiama il primo timeout. Entra Barbazeni per Nardini. Sul 23-19 secondo time out per la Cda. Ravenna gestisce il vantaggio e chiude il set sul 25-20.

Secondo set con il sestetto iniziale per Talmassons. Due ace di Ravenna e la Cda va subito sotto per 3-0. Le friulane con pazienza recuperano e con un muro di Mazzoleni si portano sul 9 pari. Bartesaghi segna il sorpasso 11-12. Ace di Smirnova (14-17) e primo time out per Ravenna, che recupera costringendo Barbieri sul 16-17 al primo time out. Le friulane, anche sfortunate, vanno sotto 20 a 19; secondo timeout. Bartesaghi sistema le cose 21 pari. Due muri di Ravenna e un errore di Smirnova regalano il set alle padrone di casa sul 25-22.

Terzo set con Barbazeni in campo al posto di Nardini. Ancora due ace di Ravenna in apertura di set 3-0. Talmassons non si riprende e scivola sull’8-3, costringendo coach Barbieri al primo time out. Entra Pagotto per Bartesaghi. Ancora due ace e un muro delle padrone di casa (12 a 4) e secondo time out per la Cda. Gli ace non si contano più; rientra Bartesaghi per Pagotto. E’ difficile continuare a scrivere su una partita con una sola squadra in campo se non per segnalare il punteggio del set 25-12.

"La squadra - è il commento della società - ora deve guardarsi dentro, come gruppo e a livello individuale, prendendosi ognuno le responsabilità per questa brutta figura. Una sconfitta che sicuramente darà degli spunti anche alla società per il proseguo del campionato".

OLIMPIA TEODORA RAVENNA - CDA TALMASSONS: 3-0 (25-20, 25-22, 25-12)

Olimpia Teodora Ravenna: Morello, Poggi, Piva, Bernabè, Assirelli, Monaco, Guidi, Torcolacci, Guasti, Kavalenka, Grigolo, Rocchi (L1) e Giovanna (L2). Allenatore: Bendandi Simone e Vice: Dominico Speek Odelvys.

CDA Talmassons:Barbazeni Karin, Norgini Maria Chiara (L), Cristante Sharon, Nardini Daniela, Mazzoleni Monica, Cecilia Vallicelli, Smirnova Irina, Pagotto Sofia, Ponte Genni, Bartesaghi Giulia e Tirozzi Valentina (K). Allenatore: Barbieri Leonardo e Vice: Cinelli Stefano.

Arbitri: Licchelli Antonio e Serafin Denis.