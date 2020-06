La contromossa Apu, Paolo Graberi nuovo amministratore

Il dopo Micalich? E' già realtà. Oggi, infatti, si è riunita l’Assemblea dei soci dell'Apu, convocata proprio in seguito alle dimissioni - definite improvvise e inaspettate - dell’amministratore delegato e general manager Davide Micalich. E’ stato così nominato un nuovo Cda, composto dal presidente Alessandro Pedone, dal vicepresidente Gianpaolo Graberi e dall’avvocato Paolo Gnesutta. La carica di amministratore delegato è stata così affidata a Graberi e quella di consigliere delegato a Gnesutta.

Graberi è un ex giocatore professionista che ha vestito le maglie di Udine, Cagliari e Campobasso fra A1, A2 e B1. Già dirigente con esperienza, in ambito maschile e femminile, "rappresenta una bandiera della pallacanestro friulana ed è garanzia di continuità del sodalizio friulano in quanto fondatore, nei primi anni 2000, della stessa società da cui poi è sbocciata l'Apu, nel cui cda siede da sempre", comunica la società.

"In questo particolare momento, in cui viene richiesta una maggior attenzione all’aspetto economico e di bilancio, la scelta di Gnesutta quale consigliere è invece figlia della necessità di una particolare cautela alle negoziazioni e alla stipula dei contratti con giocatori, procuratori, collaboratori e sponsor in era Covid", spiegano ancora dall'Apu.

Amici Pallacanestro Udinese comunicherà nei prossimi giorni l’inserimento di nuovi partner e figure all’interno dell’organigramma societario nell’ottica di una prosecuzione del progetto sportivo e sociale che si è radicato nel tessuto cittadino e della provincia di Udine nel corso di queste stagioni ricche di soddisfazioni e di imprese memorabili.