La Corsa della Bora dona 500 tamponi ad AsuGi

Questo pomeriggio, nella Sala del Consiglio del Comune di Duino-Aurisina, il direttore della gara S1 Trail – La Corsa della Bora Tommaso de Mottoni ha donato ad AsuGi 500 tamponi rapidi, che verranno utilizzati dal 118 e dall’USCA (Unità Speciale di Continuità Assistenziale) nell’ambito dell’emergenza territoriale.

I tamponi, testati e certificati dall’Azienda Sanitaria, erano stati acquistati dalla ASD SentieroUno nell’eventualità in cui fosse stato necessario eseguire il test prima della corsa, che si è svolta il 9 e 10 gennaio. Poiché la norma ha permesso di gareggiare senza dover effettuare il tampone, ma sempre in osservanza del protocollo anti-Covid messo a punto dall’organizzazione sportiva insieme ad AsuGi, gli organizzatori hanno deciso di donare i dispositivi medici già acquistati.

Alla cerimonia di donazione hanno partecipato Daniela Pallotta, sindaco di Duino-Aurisina, Tommaso de Mottoni e Alberto Peratoner, responsabile SSD 118 e gestione delle urgenze territoriali.

"La complessità del periodo che stiamo vivendo - ha commentato il Sindaco Pallotta - ha imposto sforzi eccezionali per raggiungere risultati che un tempo pensavamo quasi normali. Quanto fatto da S1 Trail e dal suo presidente de Mottoni non solo ci fa apprezzare quanto fatto per svolgere la gara in sicurezza, ma riporta alla luce l'impegno, la passione e lo spirito di comunità che animano tutte le persone che danno vita a questi grandi eventi, che arricchiscono infinitamente un territorio. Questa donazione è un altro splendido capitolo di questa storia, un capitolo di generosità, che ci fornisce anche l'occasione per rivolgere un ringraziamento a tutti gli operatori della sanità che, in silenzio e con immenso spirito di sacrificio, stanno da un anno combattendo con sforzi e sacrifici che non dovranno mai passare per scontati".

"La Corsa della Bora - ha dichiarato l'Assessore allo Sport Massimo Romita - è stata senza ombra di dubbio la sfida dell'anno, vinta e superata grazie alla magnifica organizzazione guidata dall'infaticabile presidente Tommaso de Mottoni che, con lucido coraggio, ha portato a termine uno dei grandi eventi sportivi che il territorio di Duino Aurisina è in grado di ospitare. Un evento sportivo apprezzato in Italia, in Europa e nel resto del Mondo per le splendide immagini che il percorso è in grado di offrire. Le testimonianze dei numerosi atleti presenti alla partenza e all'arrivo di questa edizione hanno sottolineato il desiderio e la volontà di tornare alla vita di sempre e alle attività sportive. Tommaso, con tutto il team della S1 Trail, ha saputo garantire la massima sicurezza a tutti gli atleti e ai collaboratori coinvolti dimostrando che, con attenzione e determinazione, le iniziative si possono fare. Da parte del mondo sportivo di Duino Aurisina - ha concluso Romita - un ringraziamento a chi ha voluto onorare la gara, dando al nostro territorio un'opportunità unica che, attraverso il nostro progetto "web waking running e bike" continueremo a sviluppare e a supportare assieme alle altre iniziativa del territorio".

“Sport è responsabilità, sport è solidarietà, sport è pensare al prossimo – ha detto Tommaso de Mottoni – e abbiamo voluto lanciare questo messaggio proprio qui, nel territorio di Duino-Aurisina, dove si svolge la gara”.