La corsa play-off di Martignacco si ferma a Mondovì

La corsa della Itas Ceccarelli Group Libertas Martignacco si ferma in gara 3 dei quarti di finale dei play-off 2022. La truppa del presidente Fulvio Bulfoni alza bandiera bianca per 3-1 (17-25, 25-20, 25-20, 25-23) a Mondovì contro il team piemontese che, come negli ottavi contro Olbia, passa il turno rimontando da una sconfitta in gara 1.

Applausi scroscianti, comunque, per capitan Pascucci e compagne che si sono rese protagoniste di una stagione coi fiocchi e che nei quarti hanno dovuto fare a meno della straniera Giovanna Milana a causa di un problema a un piede.

Coach Gazzotti, in avvio di gara 3, adotta il sestetto composto da Carraro in regia, Rossetto opposta, Pascucci e Cortella in banda, Mazzoleni e Modestino al centro, Tellone libero.

Mondovì scatta meglio dai blocchi (2-0, 3-1), poi Rossetto da posto 1 consegna il primo vantaggio esterno (6-7). Un punto di Modestino (9-12) costringe al primo time-out la panchina monregalese. Mondovì ricuce (12-14), ma non scollina perché c’è Cortella. La schiacciatrice romana produce quattro punti ravvicinati che fanno schizzare Martignacco sul 14-19. Il parziale è segnato. Un muro a 3 vincente (14-21) spiana la strada alle ospiti che vanno sullo 0-1 (17-25) grazie a un ace di Mazzoleni.

L’1-4 in apertura di secondo set illude la Itas Ceccarelli Group. Sull’8-8, capitan Pascucci esce temporaneamente per il riacutizzarsi di un problema a un ginocchio. La sua sostituta Zorzetto piazza il 10 pari, poi Eckl cambia Modestino e l’alto-atesina tiene a contatto le friulane: 14-13. Rossetto mette a terra il 14-16, però anche in questo caso è illusorio. Gazzotti chiama i suoi due time-out nell’arco di pochissimo tempo (sul 17-16 e sul 19-16) e rimette Pascucci per Zorzetto. Mondovì scappa via (23-18) e a nulla valgono una fast di Mazzoleni e un ace di Cortella: è 1-1 grazie al 25-20 casalingo.

Mondovì sale sul 2-0 e 3-1 all’alba del terzo parziale. Cortella estrae dal cilindro la parità a quota 4. Pascucci dà il primo vantaggio esterno nel set sul 7-8 a cui si somma un errore dai 9 metri di Mondovì (8-9) per l’ultimo vantaggio friulano in questo parziale. La Itas Ceccarelli Group prova a stare in scia con Rossetto dalla seconda linea (11-10), ma sul 16-13 coach Gazzotti annusa puzza di bruciato e chiama il primo time-out. L’emorragia non si ferma (19-13), mentre entrano Ghibaudo per Carraro, Eckl per Mazzoleni e Barbagallo per Pascucci nel giro dietro. Cortella ed Eckl ci provano (20-18). Mondovì non si scompone e replica il 25-20 per il 2-1.

L’Itas Ceccarelli Group è con le spalle al muro, ma con l’animo sbarazzino lotta e combatte fino alla fine. Cortella è ispirata (7-8). Pascucci mura (7-9). Mondovì risponde (12-11). Cortella gioca da adulta (13-14). Modestino mura per il potenziale 13-15, ma gli arbitri (dopo un lungo conciliabolo) optano per un tocco a rete non meglio identificato in salsa friulana: è almeno la quarta decisione dubbia contro la Libertas nel corso del match in momenti chiave. Coach Gazzotti chiama il secondo time-out sul 16-15. La Itas Ceccarelli Group resta lì con la testa. Mazzoleni torna per Eckl e mura: 18-17. Rossetto dai 9 metri è implacabile (18 pari). Ancora Mazzoleni con una fast (19 pari). Martignacco mette il naso avanti (19-20). Non basta. Break piemontese di 3-0 (22-20). Di nuovo Mazzoleni, con una fast ed un ace: 22 pari. Rossetto firma l’ultima parità (23-23). Carraro sbaglia al servizio e Taborelli (autrice di 33 punti, bravissima) piazza un ace: 25-23 e 3-1. Finisce la stagione della Itas Ceccarelli Group. Applausi.

Il tabellino friulano: Modestino 2, Rossetto 15, Cortella 19, Pascucci 7, Mazzoleni 11, Zoezetto 1, Eckl 5.

Il presidente della Itas Ceccarelli Group Martignacco, Fulvio Bulfoni, esprime il suo pensiero dopo l’ultima gara stagionale disputata a Mondovì. "Ci abbiamo provato – dice il numero uno -, però siamo arrivati al nostro massimo. Quindi, complimenti a Mondovi, ma complimenti ancora più grandi alle nostre ragazze e al nostro staff. Sono stati tutti fenomenali, ci hanno fatto sognare. Grazie anche ai nostri tifosi che in occasione dell’ultimo match casalingo di domenica scorsa hanno riempito via San Biagio salutando idealmente la Itas Ceccarelli Group 2021-22 per un arrivederci alla stagione 2022-23".