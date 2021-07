La Deejay Ten riparte da Lignano Sabbiadoro

Dopo due fortunate edizioni di My Deejay Ten, la corsa organizzata da Radio Deejay torna in presenza. Sarà la prima realmente in gruppo dallo scoppio dalla pandemia. Si riparte dal mare, da Lignano Sabbiadoro, dove l’anno scorso, sempre a luglio, avrebbe dovuto aver luogo. Sarà anche la prima Deejay Ten di sera: l’appuntamento è sabato 24 luglio, sul Lungomare A. Kechler di Lignano, alle ore 19.

"La Città di Lignano Sabbiadoro ha voluto, assieme a Radio Deejay, proporre la Deejay Teen, una manifestazione che rappresenta la vitalità, l'energia e il dinamismo ma, soprattutto alla luce di questo difficile momento, significa anche un ritorno alla normalità" ha dichiarato il Vice Sindaco della Città di Lignano Sabbiadoro, Alessandro Marosa. "La volontà è quella di poter vivere in modo sicuro una giornata di allegria e spensieratezza, di continuare questo percorso intrapreso assieme a Radio Deejay per proporre nel 2022 un'ulteriore manifestazione che riscuota ancora più successo e che porti con se tutti quei valori etici tipici dello sport e del divertimento che caratterizzano la DJ10. In questo modo si potrà vivere la Città di Lignano Sabbiadoro in maniera sostenibile e godere di tutte le suggestioni dell'ambiente, delle pinete, del lungomare e di un panorama mozzafiato. Infatti, è la prima volta che questa manifestazione viene realizzata in una spiaggia al di fuori di quello che è il circuito delle grandi città".



È intervenuto ancheche ha presentato su Instagram la maglia ufficiale dell’evento: “Arrivata adesso. Fresca fresca. Anzi freschissima, visto che è uno smanicato. D’altronde si corre al mare, d’estate! Sabato 24 luglio alle 19, Lignano Sabbiadoro. Il ritorno della Deejay Ten in presenza”.È possibile iscriversi all’evento sul nostro sito a questo link:Il villaggio sarà situato in piazzale Marcello D’Olivo e sarà aperto nei seguenti orari:Il ritiro del pettorale e della sacca della Deejay TenIl pettorale e la sacca Deejay Ten potranno essere ritirati al Deejay Village personalmente (NON sarà possibile delegare altra persona per proprio conto) il giorno venerdì 23 Luglio dalle ore 16:00 alle ore 20:00, sabato 24 Luglio dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.I partecipanti non potranno manomettere o ridurre i pettorali di identificazione, occultando diciture o simboli. Coloro che non si atterranno a tale norma saranno squalificati. Non sarà possibile provare le maglie e tantomeno sostituirle.La partenza della corsa è fissata alle ore 19.00 da Lungomare A. Kechler frazione Lignano Pineta.