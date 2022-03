La delegazione di Eyof Fvg in Finlandia

A Vuokatti, nell'artico finlandese, nella municipalità di Sotkamo, si sta svolgendo il Festival Olimpico della Gioventù Europea con giovani atleti, dai 14 ai 18 anni, provenienti da 47 Paesi che gareggiano in nove discipline sportive.

Una settimana di competizioni il cui epilogo è calendarizzato per venerdì 25 marzo, data in cui si svolgerà la cerimonia di chiusura prevista alle 18 ora italiana a cui prenderà parte una rappresentativa del comitato organizzatore di Eyof Fvg 2023. La delegazione italiana verrà coinvolta nel momento del passaggo e consegna della bandiera olimpica.

In terra finlandese il presidente Eyof 2023 Maurizio Dunnhofer, insieme al vicepresidente Giorgio Brandolin e il direttore generale Giorgio Kaidisch parteciperanno anche a degli incontri tecnici e assisteranno ad alcune gare in programma. La cerimonia di chiusura sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Comitati olimpici europei.