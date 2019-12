La Delser chiude il 2019 ad Albino

Sabato 28 dicembre la Delser partirà in trasferta per giocare la 14esima giornata di campionato. Le atlete arancioni, dopo una breve pausa natalizia di qualche giorno, sono subito tornate sul parquet per preparare l’ultimo incontro del 2019. Le avversarie saranno le bergamasche del Fassi Edelweiss Albino, squadra che ora occupa il nono posto in classifica con due punti in più rispetto a Udine.

La partita inizierà alle 21 e la Delser sarà chiamata a recuperare i due punti persi nell’ultimo insuccesso casalingo contro il Ponzano per allontanarsi dalle zone calde della classifica. Allo stesso modo, Albino è in cerca di una vittoria per dimenticare la pesante sconfitta per 69-49 rimediata sabato scorso nel derby lombardo contro il Sanga Basket Milano e dare una svolta anche lei a un campionato giocato con prestazioni altalenanti.

La LBS dovrà riuscire a far fronte a varie minacce della compagine avversaria guidata da coach Fassina. Parliamo ad esempio del duo Mandelli-Grudzien. La prima è una guardia con 11.2 punti di media e 3.1 assist a partita, mentre la seconda è una lunga con 13.5 marcature e 10.3 rimbalzi per match. Udine dovrà trovare la giusta alchimia per fronteggiare al meglio le albinesi e far suo questo scontro diretto, viste le posizioni di classifica così vicine delle due formazioni.