La Delser vince su Ponzano

La Delser Women Apu Udine batte al Pala Benedetti il Ponzano Basket per 53-49 in un match aperto nel migliore dei modi dalla squadra di casa, ma che dal secondo tempo in poi ha visto il risultato di nuovo in bilico, fino al minuto conclusivo in cui le friulane hanno saputo amministrare il vantaggio.

Queste le dichiarazioni di Coach Massimo Riga successive all'incontro.

“Anche stasera ci portiamo a casa la vittoria, però non sono affatto contento di quella che è stata la partita, perché ci siamo disunite e abbiamo permesso a Ponzano di rientrare in gara a seguito della loro aggressività difensiva. Ci siamo un po' troppo spente e siamo state costrette ad inseguire durante il secondo tempo; siamo ripartite morbide e questo non va bene. Soprattutto in casa noi non possiamo assolutamente accettare questo. C'è tanto ancora da lavorare - questo lo sto dicendo da un po' di tempo - e da adesso chiederò qualcosa di più alle giocatrici per quanto riguarda l'aggressività ed il linguaggio del corpo dentro al campo. Dobbiamo pensare a crescere come squadra che è la cosa più importante. La coppia delle due piccole sta andando abbastanza bene e produce. Peccato che non eravamo al 100% dal punto di vista fisico con Molnar, che è stata ferma tutta la settimana a causa di un'influenza: lo si è visto, infatti era in debito d'ossigeno. Nel finale c'è stata una buona reazione di squadra e devo, comunque all'interno di una partita non bellissima, fare i complimenti perché sul -8 le ragazze sono riuscite a rigirare la partita. È proprio per questo che mi arrabbio, perché le potenzialità ci sono e dobbiamo metterle in campo sempre. Dico spesso alle mie giocatrici che le partite di basket sono come un incontro di pugilato in cui si deve rimanere sempre sul pezzo e ribattere colpo su colpo”.

Delser Women Apu Udine – Ponzano Basket 53-49

W. Apu Udine. Molnar 13, Turel 6, Missanelli 3, Da Pozzo 7, Mosetti 4, Buttazzoni ne, Giordano, Blasigh 11, Tobou ne, Braida 3, Lizzi 6, Pontoni. Coach Riga.

Ponzano. Bianchi 2, Giordano 6, Gobbo 7, Carraro, Van der Keijl 12, Rescifina 4, Camporeale 6, Siviero 5, Brunelli 7, Sekulic ne. Coach Zimerle.