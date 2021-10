La Delser W.Apu completa il suo roster

La Delser W.Apu chiude le operazioni di mercato per la stagione in corso con due importanti conferme per le formazioni dell'Under 19 e di A2.

Da Trieste, sponda Asd Oma Basket, è arrivata a titolo definitivo Sophie Tobou, classe 2004, già schierata con il numero 6 nella formazione di A2 che è stata corsara a Carugate nell'ultimo turno di Campionato del Girone Nord. Insieme a Sophie, si unirà al gruppo udinese con il numero 26 Sophia Ugiagbe, nigeriana del 2003 di 194 centimetri proveniente dal Sistema Rosa Pordenone. Entrambe le atlete, lo scorso anno, hanno vestito i colori udinesi della Libertas Basket School culminando questa loro esperienza con il terzo posto conseguito alla Coppa Italiana Under 18, una competizione svoltasi a Udine dal 14 al 19 giugno e che ha visto come protagoniste le migliori formazioni nazionali di categoria.

La Società esprime grande soddisfazione ed entusiasmo, anche corroborati dai recenti successi in campionato di A2, per la qualità dei roster che compongono le squadre di A2 e dell'Under 19. Dalla ripresa della stagione, il 24 agosto, si respira un’aria di serenità, impegno e dedizione da parte del superlativo staff condotto magistralmente da Massimo Riga, da tutte le giovani inamovibili per importanza e regolamenti, fino ad arrivare a tutte le senior che hanno dimostrato grande attaccamento alla maglia. In un momento così favorevole, non ci sono gli interessi per valutare le proposte di avvicinamento alla nostra realtà di altre giocatrici, e quindi possiamo dire: “mercato chiuso”.