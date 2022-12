La Federmoto Fvg premia i suoi piloti

Il Comitato regionale della Federmoto premia i suoi piloti. Lo fa sabato 17 dicembre, dalle 13 in poi, all’auditorium Ipsaa in via delle Scuole 10 a Pozzuolo.

Dalle 10 alle 12, invece, si tiene l’Assemblea dei presidenti dei Moto Club. Sarà un momento dedicato ai protagonisti della stagione, che si sono distinti nei vari campionati nazionali e regionali, ma si tratterà anche di un’occasione per fare il bilancio dell’annata 2022 a 360 gradi, che ha visto diverse novità.

Una delle principali è stata l’introduzione del promoter Maxim per valorizzare al meglio l’immagine del campionato regionale enduro. Un’iniziativa andata a buon fine e che sarà rinnovata nel 2023, anno in cui – a proposito di enduro – una tappa dei Campionati Assoluti tornerà nel territorio regionale (a marzo a Grado).

Nell’occasione saranno presenti i vertici del Co.Re.Fmi e in particolare il suo presidente Mario Volpe. Tra i premiati spiccherà la campionessa italiana di mini-enduro femminile Emily Faganel, in forza al Mc Carso.