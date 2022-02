La festa di 'A tutto campo' si terrà a Monfalcone

Sarà Monfalcone ad accogliere l’evento finale di ‘A Tutto Campo’, la storica trasmissione di Telefriuli che racconta il calcio regionale. L’Amministrazione comunale ha approvato la richiesta di ospitare la cerimonia di fine stagione, occasione per premiare e valorizzare gli sforzi di dirigenti, allenatori, calciatori, presidenti e società.

“Monfalcone è una città di sportivi e sapete già quanto per me sia importante fare sport per migliorare non solo le nostre vite dal punto di vista della salute, ma anche sociale. E penso soprattutto ai giovani, visto anche il complicato periodo”, ha dichiarato il Sindaco Anna Maria Cisint. “Accogliamo volentieri la richiesta. L’evento non si limiterà alla dimensione sportiva perché, oltre a rappresentare un momento per riconoscere i meriti nell'ambito del calcio dilettantistico regionale, è anche un'importante occasione per valorizzare e incrementare l'attrattività̀ del territorio”.

Il programma prevede la presentazione della manifestazione e poi la giornata dedicata alle premiazioni (indicativamente a metà giugno, ndr) con un'esibizione di calcio giovanile e la partita dei Top 11 di A Tutto Campo e una selezione della squadra locale che compie 100 anni di storia. Saranno presenti anche stand e chioschi enogastronomici con prodotti tipici del Friuli Venezia Giulia.