La fiamma Eyof torna a Lignano

"Eyof 2023 rappresenta un evento di grande rilevanza per la nostra regione e, qui a Lignano Sabbiadoro, l'emozione si fa sentire visto che manca una settimana alla grande inaugurazione prevista a Trieste sabato prossimo. Il sistema Friuli Venezia Giulia ha lavorato intensamente per la riuscita di questa manifestazione che contribuirà a rafforzare la visibilità del nostro territorio e conferma la tradizione della regione ad ospitare grandi eventi".

È il messaggio che l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, ha portato oggi a Lignano Sabbiadoro all'arrivo della Torcia olimpica in occasione dell'accensione del braciere all'ultimo appuntamento del viaggio della torcia per la XVI edizione del Festival olimpico invernale della gioventù europea, Eyof 2023 Fvg.

L'esponente della Giunta Fedriga non ha mancato di sottolineare l'impegno dei tanti volontari e degli organizzatori profuso per far funzionare la complessa macchina organizzativa, oltre ai tanti Comuni, alle associazioni e alle autorità che a vario titolo sono coinvolte nell'evento.

"Eyof 2023 - ha aggiunto Bini - suggella un anno segnato positivamente da risultati importanti per la stagione invernale. È un'opportunità per tutti i poli montani che ospitano le gare, ma è anche un'occasione di attrattività per l'intera regione. Siamo orgogliosi di poter accogliere i tanti sportivi che contribuiranno a rendere emozionante questa kermesse".

Sul punto Bini ha evidenziato, in particolare, l'ospitalità che il comitato Eyof Fvg offrirà agli atleti della nazionale Ucraina e i rilevanti investimenti regionali per realizzare delle opere che resteranno al servizio del territorio e che hanno consentito di rivedere alcune strutture anche in un'ottica di transizione green, fra queste il palaghiaccio di Pontebba, particolarmente innovativo e meno energivoro.

La Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire, nel nome dello sport, persone di differenti Paesi, culture, lingue e tradizioni, è arrivata in piazza Fontana nella località balneare a bordo del truck "Io Sono Friuli Venezia Giulia" in compagnia della Mascotte Kugy. La cerimonia di accensione ha visto, fra gli altri, la presenza del sindaco di Lignano Sabbiadoro Laura Giorgi, il presidente del comitato organizzatore Maurizio Dunhofer, le società sportive del territorio e della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo, tra cui la friulana medagliata olimpica e campionessa mondiale, Giada Rossi.