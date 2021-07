La Fiorentina sceglie il Centro giovanile calcio Sanvitese

La Fiorentina, storica e popolare società calcistica, blasonata compagine di Serie A, ha scelto il Centro giovanile calcio della Sanvitese quale proprio punto di riferimento per tutto il Nord Est. E’ stata presentata giovedì 1° luglio, in piazzetta Stadtlohn - alla presenza di atleti, famiglie e autorità - l’affiliazione élite tra Biancorossi e Viola.

Un accordo pluriennale grazie al quale il Centro giovanile calcio della Sanvitese potrà avvalersi della collaborazione dei tecnici della Fiorentina che seguiranno gli allenatori delle squadre sanvitesi aiutandoli nella programmazione e condividendo l’organizzazione di allenamenti e attività. Previsto un duplice scambio: gli allenatori sanvitesi parteciperanno a corsi organizzati a Firenze per apprendere sul campo le migliori metodologie di allenamento rivolte alle fasce giovanili; i tecnici della Fiorentina verranno a San Vito per svolgere degli stage e condurre alcuni allenamenti specifici.

La società viola, inoltre, organizzerà a San Vito al Tagliamento dei raduni dove valutare i ragazzi e vedere se vi è qualcuno pronto per provare l’esperienza nel settore giovanile di una squadra professionistica come la Fiorentina. L’obiettivo è naturalmente scovare i talenti cui offrire l’opportunità di ambire a una carriera magari in serie A.

“Essere stati scelti dalla Fiorentina è un onore - spiega il Direttore sportivo, Paolo Trentin -, un riconoscimento al lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Abbiamo valutato con molta attenzione la proposta e ne abbiamo apprezzato la serietà. E’ molto importante non vendere illusioni ai ragazzi e alle famiglie. La Fiorentina, attraverso l’affiancamento periodico dei loro tecnici ai nostri allenatori, ci aiuterà ad alzare la qualità della proposta che facciamo quotidianamente a bambini e ragazzi. Se poi ci sarà qualcuno a cui potrà essere data l’opportunità di giocare tra i professionisti, credo sarà motivo di soddisfazione per tutti”.

Concetti condivisi e ripresi da Silvio Saveri, presidente del Centro giovanile calcio della Sanvitese, e dai presidenti e responsabili delle società che lo compongono: Prodolonese, Fides, Savorgnanese, Ramuscellese oltre naturalmente alla Sanvitese. “La Fiorentina - prosegue Trentin - ha riconosciuto la qualità del nostro lavoro. Grazie al loro questa potrà aumentare. Questo significa che nessun bambino sarà portato via troppo presto. Chi ha talento potrà crescere nella Sanvitese, rimanendo con la propria famiglia, spostando l’eventuale passaggio alla Fiorentina ad un’età più adatta e rispettosa della crescita dei ragazzi”.

Plaude all’affiliazione anche l’Amministrazione comunale. “E’ un riconoscimento all’ottimo lavoro svolto in questi anni dal Centro giovanile della Sanvitese - commenta l’Assessore allo Sport, Carlo Candido - e fa piacere che una prestigiosa realtà come la Fiorentina abbia scelto proprio San Vito. Segno che qui si lavora bene. Complimenti dunque alla Sanvitese che potrà offrire a ragazzi e famiglie opportunità formative sempre migliori”.

Nell’occasione pubblica la Sanvitese ha premiato gli oltre 200 tra bambini e i ragazzi frequentanti la propria Academy per la stagione appena conclusa. Un riconoscimento per l’impegno dimostrato nonostante le diverse restrizioni imposte dalla pandemia anche all’attività sportiva. “L’affiliazione con la Fiorentina alzerà la qualità della nostra proposta - conclude Trentin - ma non cambierà il nostro approccio. Continueremo a dare a tutti la possibilità di giocare a calcio, allestendo le squadre necessarie a soddisfare le richieste provenienti da ragazzi e famiglie”.