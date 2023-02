La Gesteco cade all’overtime a Lecce

Un’altra tabellata da tre punti condanna la Gesteco Cividale. Dopo il ko interno con Chiusi allo scadere, a Lecce finisce quasi nello stesso modo. Nella settima di ritorno del girone rosso di serie A2, i ducali (senza il febbricitante Clarke rimasto a casa) cadono per 91-86 dopo un supplementare contro Nardò, che acciuffa per i capelli, con merito e con un po’ di fortuna, l’appendice dell’overtime grazie a un cesto dalla lunga distanza di Poletti a 3 secondi dal gong del 40’.

Supplementare in cui i pugliesi fanno valere l’inerzia e tornano a sorridere dopo cinque passi falsi consecutivi. C’è grande rammarico, nelle file dei friulani, per quello che è successo.

Infatti, la truppa di Pillastrini per 35 minuti gioca un grande basket, toccando perfino il suo massimo vantaggio sul 37-60 al 27’ grazie a Battistini. A 5 minuti dalla fine è il momento in cui cambia la partita. Sul 61-71, al folletto americano dei padroni di casa Smith viene fischiato fallo tecnico per simulazione. L’Usa deve uscire perché è il suo quinto fallo personale, ma non facendolo rapidamente gli viene sventolato il cartellino rosso. Rota, dalla lunetta, fa 3/3 per il 61-74, ma come detto il match prende una piega diversa. Nardò, infatti, trova linfa ed energie fin li nascoste e le scaraventa sul parquet.

Comincia la rimonta che trova il suo compimento col triplone di Poletti dopo che la Gesteco fallisce due match-point con Dell’Agnello dal cuore dell’area e con Miani da tre punti dall’angolo. In apertura di supplementare, Rota dipinge il 78-81 al 41’, però non basta e i salentini ribaltano anche il quoziente canestri negli scontri diretti avendo ceduto di tre punti un girone fa. Le Eagles tornano in Friuli con l’amaro in bocca certo, ma a sei giornate dalla conclusione della stagione regolare sono sempre 8 i punti di vantaggio sul decimo posto che significa salvezza anticipata. Sabato, alle 20, al PalaGesteco arriverà Forlì.

HDL Nardò - UEB Gesteco Cividale 91-86 (16-23, 15-25, 15-16, 30-12, 15-10)

HDL Nardò: Vojislav Stojanovic 27 (7/14, 3/8), Mitchell Poletti 25 (4/7, 2/6), Russ Smith 22 (4/8, 3/11), Lorenzo Baldasso 8 (0/3, 2/5), Andrea La torre 5 (1/1, 1/3), Andrea Donda 2 (1/3, 0/1), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Alessandro Spedicato 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Marco Ceron 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 33 - Rimbalzi: 44 16 + 28 (Vojislav Stojanovic 11) - Assist: 11 (Russ Smith 4)

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 29 (2/5, 6/15), Gabriele Miani 14 (7/8, 0/3), Leonardo Battistini 14 (6/8, 0/0), Dalton Pepper 10 (3/7, 1/7), Alessandro Cassese 7 (2/3, 1/6), Giacomo Dell' agnello 6 (2/8, 0/0), Aristide Mouaha 6 (2/4, 0/3), Aleksa Nikolic 0 (0/0, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 15 - Rimbalzi: 39 9 + 30 (Eugenio Rota, Leonardo Battistini, Dalton Pepper, Aristide Mouaha 6) - Assist: 12 (Giacomo Dell' agnello 5)