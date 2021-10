La Gesteco è pronta a ospitare Olginate

Domani, alle 19.30, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà Olginate nella quarta d’andata di serie B: arbitri Gianmaria Bortolotto di Castello di Godego (Treviso) e Alessandro Frigo di Montagnana (Padova).

"Dopo avere ripreso il nostro cammino a Crema, vogliamo provare ad allungare la striscia positiva nonostante la situazione di emergenza non sia ancora completamente risolta", commenta coach Stefano Pillastrini. "Mi aspetto tanto, anche contro Olginate, da tutti quelli che scenderanno in campo. Cercheremo di regalare un altro sorriso ai nostri tifosi".

"Torniamo a giocare al PalaGesteco davanti ai nostri tifosi con un clima di rinnovata serenità nonostante un periodo difficile", sono le parole del presidente Davide Micalich. "Abbiamo vinto una partita importantissima a Crema che ha creato i presupposti affinché quella di domani sia una grande serata. Aspettiamo i nostri appassionati in massa, speriamo di continuare anche la nostra crescita sia fisica che tecnica, ma sono ottimista che faremo una grande partita".

ISTRUZIONI PER L’USO - Domani, dalle 18, la biglietteria del PalaGesteco sarà operativa sia per l’acquisto dei singoli tagliandi per il match contro Olginate sia per la sottoscrizione degli abbonamenti stagionali alle Eagles.

La partita sarà trasmessa in diretta, dalle 19.25, in streaming (a pagamento) su LNP Pass e in differita, dalle 22, su Telefriuli (canale 11 del digitale terrestre in Fvg) e www.telefriuli.it.