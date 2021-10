La Gesteco espugna Crema dopo un supplementare

Ci vuole un supplementare, alla Ueb Gesteco Cividale, per sbancare 98-101 il parquet di Crema. La truppa di coach Stefano Pillastrini usa le unghie e i denti per conquistare la posta in palio, dopo un primo tempo di chiara marca casalinga. Il parziale di 15-30, prodotto di rientro dall'intervallo, consente ai ducali di risalire la corrente e raddrizzare una partita che si stava mettendo male.

Decisivo il trio formato da Battistini, capitan Chiera e Rota nel giorno del rientro di Cassese dall'infortunio, oltre a un 2/2 ai liberi nel corso dell'overtime del classe 2004 Enrico Micalich.

Nel prossimo turno, sabato alle 19.30, la UEB ospiterà Olginate al PalaGesteco: la prevendita è già attiva su Vivaticket e fino a sabato sarà ancora aperta la campagna abbonamenti.

Pallacanestro Crema - Gesteco Cividale 98-101 (28-17, 17-16, 15-30, 24-21, 14-17)

Pallacanestro Crema: Alessandro Esposito 18 (2/5, 3/3), Stefano Cernivani 16 (5/7, 2/6), Luca Montanari 16 (0/4, 3/6), Niccolò Venturoli 15 (1/4, 4/12), Corrado Bianconi 13 (2/3, 3/7), Fadilou Seck 7 (1/3, 0/0), Lorenzo Ziviani 6 (0/1, 2/2), Fabio Montanari 5 (0/1, 1/1), Pietro Del sorbo 2 (1/2, 0/1), Jordan Mercado sanchez 0 (0/0, 0/0), Matteo Collini 0 (0/0, 0/0), Thomas Carinelli 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 20 / 29 - Rimbalzi: 29 9 + 20 (Luca Montanari 8) - Assist: 22 (Stefano Cernivani 6)

Gesteco Cividale: Leonardo Battistini 27 (11/16, 1/2), Adrian Chiera 24 (3/8, 6/9), Eugenio Rota 19 (3/6, 3/10), Simone Rocchi 11 (1/3, 2/5), Alessandro Paesano 8 (3/7, 0/2), Alessandro Cassese 6 (2/2, 0/0), Gabriele Miani 4 (1/2, 0/0), Enrico Micalich 2 (0/0, 0/0), Shaka Balladino 0 (0/0, 0/0), Giacomo Furin 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 40 12 + 28 (Leonardo Battistini, Alessandro Paesano 10) - Assist: 27 (Eugenio Rota 11)