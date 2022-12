La Gesteco espugna il PalaFlaminio

Nella decima giornata del girone rosso di serie A2 la Gesteco Cividale sbanca in rimonta il PalaFlaminio di Rimini per 70-72 e allunga la striscia di vittorie lontane da casa dopo quella contro Forlì.

Partono bene le Eagles che con Pepper e Clarke realizzano un parziale di 0-8 (5-12 al 4') ma Rimini non ci sta e recupera lo svantaggio, allungando fino sul 45-33 al 21'. Con la coppia USA la Gesteco cerca di rosicchiare qualche punto con un parziale di 0-7, prima con cinque punti in striscia di Pepper e poi con una realizzazione dall'area di Clarke (52-43 al 24'). Ma Rimini non pecca di concretezza e infila due triple con Johnson e Tassinari, prima che Rota non faccia altrettanto allo scadere del terzo quarto (62-50). Pronti via 0-7 di parziale che permette alla UEB di accorciare sul 62-57 al 34'. La RBR a questo punto risponde con il solito Johnson (64-57) ma è qui che sale in cattedra Clarke: saranno tre le triple messe a segno dal nuovo giocatore di Cividale e 11 punti totali che mandano la Gesteco sul 69-72 a un minuto dalla fine. A pochi secondi dalla fine Johnson ha la palla in mano per la vittoria, tira dai 6,75 ma il suo tiro finisce sul ferro, vince la UEB, ed è festa grande per la squadra e per la marea gialla al seguito.

Nel prossimo turno, mercoledì 7 dicembre alle 20.45, la UEB Gesteco Cividale ospiterà l'APU Udine nella bolgia del PalaGesteco.

RivieraBanca Basket Rimini - UEB Gesteco Cividale 70-72 (24-24, 17-9, 21-17, 8-22)

RivieraBanca Basket Rimini: Jazz Johnson 19 (3/9, 4/8), Derek Ogbeide 16 (8/10, 0/0), Stefano Masciadri 13 (2/3, 3/4), Simon Anumba 7 (2/4, 1/2), Andrea Tassinari 6 (0/1, 2/4), Aristide Landi 3 (0/4, 1/3), Francesco Bedetti 2 (1/2, 0/1), Alessandro Scarponi 2 (1/2, 0/3), Ursulo D’almeida 2 (1/1, 0/0), Davide Meluzzi 0 (0/0, 0/5), Elia Morandotti 0 (0/0, 0/0), Nicolò Baldisserri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 1 / 3 - Rimbalzi: 31 8 + 23 (Stefano Masciadri 7) - Assist: 19 (Jazz Johnson 6)

UEB Gesteco Cividale: Rotnei Clarke 19 (2/4, 5/8), Giacomo Dell' agnello 15 (5/7, 0/2), Eugenio Rota 12 (0/2, 4/6), Dalton Pepper 12 (3/5, 2/7), Gabriele Miani 7 (2/3, 1/1), Aristide Mouaha 3 (1/2, 0/1), Aleksa Nikolic 2 (1/2, 0/1), Leonardo Battistini 2 (1/2, 0/3), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Michael Cuccu 0 (0/0, 0/0), Alessandro Cassese 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 6 / 9 - Rimbalzi: 27 3 + 24 (Eugenio Rota, Aleksa Nikolic 6) - Assist: 16 (Dalton Pepper 6)