La Gesteco fa suo il derby Fvg

Il derby Fvg dell'undicesima d'andata di serie B dice Ueb Gesteco. La formazione ducale doma per 73-65 la Pontoni Falconstar Monfalcone e visto il concomitante passo falso di Mestre a Cremona si ritrova da sola in vetta alla classifica del girone B. Il match disputato al PalaGesteco, davanti a 728 spettatori (record stagionale), viene preso quasi per i capelli dalla UEB dopo un inseguimento durato 32'20". Si, perché la Falconstar tiene le due mani sul manubrio fino all'ingresso sul rettilineo finale, fino sul 57-58 per l'esattezza.

Poi, salgono in cattedra Chiera e Paesano a dare lo strattone decisivo (68-61 al 35'), quello che consente alla Gesteco (che subisce solo 23 “pezzi” nella ripresa) di centrare la decima affermazione in campionato, la nona consecutiva. Domenica, alle 18, big match nella tana di Mestre.

Gesteco Cividale - Pontoni Monfalcone 73-65 (19-23, 18-19, 13-14, 23-9)

Gesteco Cividale: Adrian Chiera 19 (0/1, 5/6), Leonardo Battistini 10 (5/7, 0/5), Eugenio Rota 10 (0/3, 2/5), Alessandro Paesano 10 (3/5, 1/3), Stefano Laudoni 9 (3/4, 1/3), Alessandro Cassese 9 (1/1, 2/6), Gabriele Miani 3 (0/1, 1/2), Simone Rocchi 3 (0/0, 0/3), Daniel Ohenhen 0 (0/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Mattia Mazzotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 - Rimbalzi: 34 7 + 27 (Leonardo Battistini 11) - Assist: 20 (Alessandro Cassese 4)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 23 (3/4, 4/8), Devil Medizza 12 (6/8, 0/0), Marco Bacchin 8 (3/8, 0/3), Alessandro Scutiero 8 (1/2, 2/5), Roberto Prandin 5 (1/8, 0/3), Giovanni Bellato 3 (0/0, 1/2), Andrea Coronica 2 (1/5, 0/1), Riccardo Azzano 2 (0/1, 0/1), Samuel Sackey 2 (1/2, 0/0), Lorenzo Vegnaduzzo 0 (0/0, 0/0), Davide Rosati 0 (0/0, 0/0), Alessandro Naoni 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 19 - Rimbalzi: 34 13 + 21 (Andrea Coronica 9) - Assist: 18 (Andrea Coronica 5)