La Gesteco pronta alla sfida con Vicenza

Sabato 18 dicembre, alle 19.30, la Ueb Gesteco Cividale ospiterà Vicenza nella tredicesima e terz’ultima d’andata del girone B di serie B: arbitri Fabrizio Suriano e Filippo Giovagnini di Torino.

"Sarà una partita davvero impegnativa per varie ragioni", sono le parole di Eugenio Rota. "Siamo reduci da una vittoria molto importante a Mestre sul parquet dell’ex capolista e quando vinci gare così si tende sempre a rilassarsi, ma noi vogliamo evitare che ciò accada. Vicenza, inoltre, è una squadra molto tattica, temibile, che gravita in zona play-off e può giocarsela con tutti sfruttando un gruppo consolidato che nella scorsa stagione ha raggiunto importanti traguardi".

"Noi, comunque, vorremmo chiudere al meglio questa prima parte di campionato. Un successo ci spalancherebbe nuovamente le porte della Final eight di Coppa Italia a conclusione di un anno solare molto positivo. In casa non abbiamo mai fatto una grande partita finora, infatti tutte le prestazioni di valore in questa annata sportiva sono arrivate in trasferta. Ci piacerebbe esprimerci su alte frequenze anche nel nostro fortino davanti ai nostri splendidi tifosi".

Media - La gara di sabato verrà trasmessa in diretta streaming (a pagamento) dalle 19.25 su LNP Pass, mentre la differita andrà in onda domenica alle 22 su Telefriuli (canali 11 e 511 HD) e www.telefriuli.it.

Istruzioni per l’uso - La prevendita resterà attiva fino all’inizio del match sul circuito Vivaticket sia on-line (https://www.vivaticket.com/it/biglietto/ueb-gesteco-vs-pall-vicenza-2012/172535) che nelle ricevitorie autorizzate. La biglietteria del PalaGesteco, sabato, sarà operativa dalle 18.30. All’Eagles corner, situato all’interno della Club House, oltre ai già noti capi d’abbigliamento a tinte giallo-blù saranno messi in vendita anche i calendari 2022 da parete e da tavolo delle Eagles: ai tifosi che faranno un acquisto di qualsiasi tipo verrà regalato il poster double-face della UEB Gesteco con lato istituzionale e lato natalizio.

Nel corso dell’intervallo si terrà in mezzo al campo una nuova esibizione dell’Asd Pattinaggio Cividalese come in occasione del derby dell’Immacolata contro Monfalcone.

Al termine del match, sempre in Club House, sponsor, appassionati e tifosi potranno partecipare all’asta benefica delle maglie celebrative indossate alla Final eight di Coppa Italia 2021 nello scorso mese di marzo a Cervia. Il ricavato di questa asta verrà devoluto all’associazione onlus cividalese “Gli Occhi Azzurri di Manuele”.