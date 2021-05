La Gesteco punta a raddoppiare

Questa sera alle 19.30 ancora al PalaGesteco va in scena gara-2 del quarto di finale play-off, del tabellone C, che oppone la formazione di casa alla Virtus Arechi Salerno di coach Parrillo. Nella prima partita l'inizio ha premiato il gioco controllato di Salerno e l'imprecisione al tiro dei ragazzi di Pillastrini; un terzo quarto da 32 punti (e solo 10 subiti) ha invertito radicalmente l'inerzia della gara, che Cividale alla fine ha controllato con padronanza di fronte ad una formazione che aveva speso tantissimo nella prima parte di gara.

Le due formazioni ora si conoscono meglio, e stasera di certo andrà in scena una battaglia. Se la Gesteco riuscirà sin da subito a imprimere il proprio ritmo e avrà una maggiore precisione al tiro, sarà più difficile per i blugranata ospiti trovare le giuste contromisure. In ogni caso si prevede un'altra partita accesa.

Da venerdì la serie si trasferisce in Campania per gara-3 ed eventualmente gara-4. Partita decisiva, anche questa eventuale, fra una decina di giorni in Friuli.