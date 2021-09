La Gesteco s'impone al fotofinish contro Jesolo

Una tripla di Alessandro Paesano, a un decimo dal gong, sancisce il passaggio del turno della UEB Gesteco Cividale in Supercoppa. Nei quarti di finale del girone di qualificazione F, a Lignano, i ducali superano 70-67 (26-24, 47-32, 49-45) la neopromossa Secis Jesolo al termine di una partita equilibrata e palpitante. Sul 47-32 a metà partita in favore della Gesteco sembrava finita.

Sembrava, infatti. I due soli “pezzi” segnati da Battistini (“doppia doppia” con 20 rimbalzi…) e soci nel terzo periodo danno il là alla rimonta lagunare che si concretizza nell’ultimo periodo. In cui, come detto, spariglia le carta un triplone dell’ex anconetano Paesano. La UEB avanza. In semifinale, mercoledì alle 20 al PalaBella Italia Efa Village, troverà di fronte o San Vendemiano o Mestre.

GESTECO - JESOLO 70- 67 (26-24, 47-32, 49-45)

UEB GESTECO CIVIDALE

Miani 2, Chiera 10, Cassese 8, Laudoni 5, Rota 10, Battistini 21, Paesano 3, Rocchi 11, Micalich, Ohenhen. Coach Pillastrini.

SECIS JESOLO Rosada 4, Bovo 13, Favaretto 18, Busetto, Rossi 13, Sipala 9, Malbasa 10, Nicola Maestrello, Bolpin; non entrati: Edraoui e Grani. Coach Teso.

Arbitri Zuccolo e Occhiuzzi. Note

Tiri liberi: Gesteco 10/18, Jesolo 17/25. 5 falli: Malbasa.