La Gesteco s'impone anche a Lumezzane

La sesta vittoria, in sette partite di campionato, porta la firma… della squadra. Si, perché la Ueb Gesteco passa 53-73 a Lumezzane, nonostante i “soli” 10 punti in coppia di Chiera e Battistini, grazie alla difesa nel secondo tempo (21 “pezzi” subiti) e all'apporto di tutti gli effettivi. Uno su tutti, Daniel Ohenhen, alla migliore prestazione in serie B con la maglia delle Aquile friulane.

Lumezzane dell'ex Agostini parte forte nel primo quarto, ma già nel secondo subisce l'11-23 di parziale che la relega sotto di 4 all'intervallo. Poi, lo sprint decisivo della Gesteco arriva nell'ultimo periodo e così continua l'inseguimento solitario alle spalle dell'imbattuta Mestre. Nel prossimo turno, sabato alle 20.30, la Ueb giocherà a San Vendemiano. Intanto prosegue la prevendita per UEB Gesteco - Virtus Padova di sabato 27 novembre, alle 19.30, sul circuito Vivaticket sia on-line che nelle rivendite autorizzate come Doctor Phone al Borc di Cividat.

LuxArm Lumezzane - Gesteco Cividale 53-73 (21-13, 11-23, 14-14, 7-23)

LuxArm Lumezzane: Daniele Mastrangelo 13 (5/8, 1/7), Massimiliano Fossati 13 (4/8, 0/0), Daniele Ciaramella 11 (3/6, 1/6), Samuel Dilas 8 (4/7, 0/0), Pietro Agostini 4 (1/5, 0/2), Andrea Scanzi 2 (1/6, 0/3), Kristofers Stautmanis 2 (1/2, 0/2), Marco Borghetti 0 (0/1, 0/1), Luca Dalcò 0 (0/3, 0/0), Umberto Zamboni 0 (0/0, 0/0), Pierferdinando Fend 0 (0/0, 0/0), Roberto Bordone 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 14 - Rimbalzi: 32 12 + 20 (Pietro Agostini 9) - Assist: 11 (Daniele Mastrangelo 4)

Gesteco Cividale: Alessandro Paesano 12 (2/5, 2/3), Alessandro Cassese 11 (4/5, 1/1), Daniel Ohenhen 11 (4/7, 1/2), Stefano Laudoni 10 (3/6, 1/1), Eugenio Rota 7 (2/5, 0/4), Adrian Chiera 6 (1/2, 0/5), Gabriele Miani 6 (3/4, 0/0), Simone Rocchi 6 (0/0, 2/3), Leonardo Battistini 4 (2/7, 0/1), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 12 - Rimbalzi: 45 10 + 35 (Gabriele Miani 8) - Assist: 13 (Eugenio Rota 5)