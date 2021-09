La Gesteco si aggiudica il Lignanobasket

La Ueb Gesteco Cividale batte 75-89 la RBR Rimini e conquista il Lignanobasket 2021 - memorial Mario Bortoluzzi a Lignano. La truppa di coach Pillastrini regge nel primo quarto alla grandinata di triple romagnole, poi dalla seconda frazione mette le mani sul manubrio e non le molla più.

Lo strappo decisivo, nell’ultimo periodo, arriva con capitan Chiera in campo accanto ai millenials Micalich, Rocchi, Ohenhen e Miani il quale come una piovra recupera un sacco di palloni su entrambi i lati del campo. I ducali primeggiano anche nei premi individuali con la palma di Mvp consegnata a Stefano Laudoni e quella di top scorer ad Adrian Chiera autore di 33 punti nella due giorni lignanese. I premi sono stati consegnati dai tre cugini di Mario Bortoluzzi. Terzo posto, infine, per la Real Sebastiani Rieti che sconfigge 68-56 la Rucker San Vendemiano.

RIMINI - UEB GESTECO 75-89 (29-28, 50-57, 66-69)

RBR RIMINI. Mladenov 7, Rossi, Amati, Carletti, Scarponi 7, Rivali 3, Arrigoni 13, Bedetti 15, Rinaldi 3, Fabiani 5, Masciadri 10, Saccaggi 12. Coach Ferrari.

UEB GESTECO CIVIDALE Miani 9, Mazzotti, Chiera 16, Rota 13, Laudoni 17, Battistini 17, Paesano 3, Rocchi 3, Micalich 5, Ohenhen 6. Coach Pillastrini.

Arbitri Zancolò e Zuccolo.