La Gesteco si ferma a Cento

La UEB Gesteco Cividale scivola per 81-69 a Cento nella sesta d'andata del girone rosso di Serie A2. I ducali restano in scia fino sul 61-54 al 31', poi subiscono un break di 9-0 (70-54 al 32') che spiana la strada ai padroni di casa. Rispetto alla precedente trasferta di Pistoia, si denotano segnali di miglioramento da parte delle Eagles, ma contro un'altra potenziale grande del campionato non basta.

Il duo formato da Pepper e Dell'Agnello sorregge l'attacco cividalese nel primo tempo nel quale i friulani, giocandosela a viso aperto, non fanno scappare via gli emiliani e c'è anche il tempo per ammirare una schiacciata spettacolare, nel traffico, da parte di Battistini (35-28 al 17'). Dopo il riposo le Eagles rientrano in campo nel migliore dei modi, realizzando un parziale (0-7) con Nikolic e Chiera (41-43 al 21'). Cento, tuttavia, ritrova slancio in attacco sfruttando i numerosi secondi tiri (61-52 al 29') e, nel cuore dell'ultimo quarto, Marks fa partire i titoli di coda nonostante la UEB Gesteco non molli fino all'ultima sirena.

Appuntamento a sabato 12 novembre alle 20 quando la UEB Gesteco ospiterà Nardò.

Tramec Cento - UEB Gesteco Cividale 81-69 (24-17, 17-19, 20-16, 20-17)

Tramec Cento: Derrick Marks 28 (8/16, 3/6), Federico Zampini 12 (3/3, 2/3), Yankiel Moreno 10 (2/4, 2/2), Giovanni Tomassini 8 (2/7, 1/1), Daniele Toscano 7 (0/0, 2/7), Matteo Berti 6 (0/0, 0/0), Dominique Archie 4 (2/5, 0/4), Scott Ulaneo 4 (2/2, 0/0), Gregor Kuuba 2 (1/2, 0/3), Leonardo Baldinotti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 32 9 + 23 (Daniele Toscano 9) - Assist: 14 (Derrick Marks 4)

UEB Gesteco Cividale: Dalton Pepper 19 (2/5, 3/6), Giacomo Dell' agnello 15 (6/8, 1/2), Aleksa Nikolic 10 (5/8, 0/1), Leonardo Battistini 8 (4/5, 0/1), Eugenio Rota 7 (2/6, 1/2), Adrian Chiera 6 (0/0, 2/6), Alessandro Cassese 2 (0/2, 0/0), Gabriele Miani 2 (1/1, 0/1), Aristide Mouaha 0 (0/2, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 23 6 + 17 (Dalton Pepper 5) - Assist: 20 (Eugenio Rota 6)