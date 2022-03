La Iop Madracs alla sfida da 'dentro o fuori'

Una sfida da dentro o fuori. Domenica 13 marzo, alle 15, sul parquet casalingo del Palazzetto Bearzi, la Iop Madracs Udine ospita i pluricampioni d’Italia dei Black Lions Venezia, con l’unico obiettivo di ottenere i tre punti e assicurarsi matematicamente il pass per le prossime finali scudetto di Lignano Sabbiadoro.

I lagunari, stando al complessivo dei precedenti confronti ed al numero di titoli in bacheca, godono dei favori del pronostico, ma il recente passato testimonia una costante crescita delle bisce neroverdi, già vittoriose per 4-2 nella passata stagione, poi cancellata causa Covid.

All’andata finì in parità, con i friulani rimontati dal doppio vantaggio iniziale. L’attuale situazione del girone A vede le due squadre appaiate in classifica a quota quattro punti; ad oggi sarebbero in testa i veneti, per aver subito meno reti rispetto alle altre pretendenti. Più complicata invece la situazione per i Coco-Loco Padova, a secco dopo le prime due sconfitte di misura.

“Inutile girarci intorno, la partita di domenica è indubbiamente la più importante della storia di questa società” - ha affermato Andrea Felicani, allenatore ad interim della squadra, in seguito alle dimissioni di coach Bredolo, aggiungendo poi: “Il Venezia dispone di elementi validissimi, ma noi non siamo da meno. Per l’occasione voglio una squadra compatta, agguerrita e competitiva dall’inizio alla fine”.

Anche Claudio Comino, subentrato nel ruolo di capitano a Benedetta De Cecco, suona la carica: “Data la posta in gioco, daremo il massimo. Sarà una sfida di nervi, molto tattica e decisa dai dettagli. Il calore dei nostri supporters sarà fondamentale per la riuscita dell’impresa”.

L’appello è stato già ampiamente raccolto dal pubblico: con tutta probabilità, al palazzetto ci sarà il tutto esaurito, nel pieno rispetto della capienza consentita dal protocollo sanitario. Vigilia dell’incontro segnata, come detto, da alcuni cambiamenti all’interno del gruppo squadra, a seguito delle dimissioni del coach Cristian Bredolo e l’avvicendamento nel ruolo di capitano tra Benedetta De Cecco e Claudio Comino. Il presidente Minigutti, a nome del Consiglio Direttivo della IOP Madracs Udine, ringrazia sentitamente gli ormai ex coach ed ex capitano per l’impegno profuso che ha consentito alla squadra di raggiungere importanti risultati sportivi facendo diventare la formazione friulana da squadra materasso a concorrente per la vittoria dello scudetto tricolore, augurandosi che il lavoro svolto sinora possa continuare anche con il nuovo corso.

Da segnalare, inoltre un nuovo ingresso all’interno dello staff: è un ritorno di fiamma, a distanza di anni, quello di Giuliano Gessi sulla panchina dei friulani, con l’incarico di seguire la squadra da bordocampo. In occasioni come questa, ogni tipo di pronostico potrebbe rivelarsi azzardato. Non ci resta dunque che attendere il big match di giornata per conoscere il destino delle bisce neroverdi. IOP Madracs Udine, domenica al Bearzi è la resa dei conti.