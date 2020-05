La Libertas Basket Udine organizza il Debby Day

Un occasione per salutare, nel miglior modo possibile, il capitano, nel rispetto delle misure di contenimento da Coronavirus. Per questo la Libertas Basket School Udine organizza il Debby Day, evento social dedicato a Debora Vicenzotti che proprio in questi giorni, con una lettera, ha preso congedo dal mondo della palla a spicchi giocata.

"Impossibile condensare in un grazie il sentimento che ci accomuna e ci lega a te, o Capitano", scrive la società. "Dall’incombenza etimologica dovuta al tuo addio avvenuto 'in sordina', senza un pubblico che potesse renderti il giusto omaggio sul campo, abbiamo perciò pensato di istituire un giorno completamente a te dedicato: il Debby Day! Venerdì 15 maggio, tifosi, amici e amanti del basket friulano potranno così celebrarti a dovere, partecipando a un appuntamento storico e, di conseguenza, immancabile. Alle 18 il nostro capitano, Debora Vicenzotti, sarà protagonista di una diretta sulla pagina Facebook Lbs. Non mancheranno sorprese, ospiti d’eccezione e sentite rievocazioni amarcord!".