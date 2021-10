La Maratonina di Udine parla keniano

Il Kenya domina la classifica della Maratonina Internazionale Città di Udine 2021 e incorona "re" uno straordinario Aggrey Kiprotich Rono, che nella mattina di oggi, domenica 3 ottobre, ha dato spettacolo su un inedito, sempre velocissimo tracciato di gara interamente racchiuso nel territorio del Comune di Udine, con partenza da via della Vittoria e traguardo in via Vittorio Veneto. Intorno a metà percorso la "rivelazione" Rono ha iniziato il suo exploit, creando il vuoto attorno a sé e chiudendo in un tempo di 1h 01'59". Secondo in classifica Simba Nyakundi Dickson, con 1h 02'26"; terza posizione per Hosea Kisorio Kimeni, che ha fermato il cronometro a 1h 03'22".

Ha invece brillato la stella della keniana Teresiah Kwamboka Omosa nella gara femminile, che ha percorso i 21.097 chilometri della mezza udinese in 1h 11'17". Argento per Veronicah Njeri Maina, che ha chiuso in 1h 12'01"; terza, con un tempo di 1h 12'41", Mawia Lucy Muli.

Ottimo anche il risultato dell'italiano Luca Parisi, nono (1h 06'55"); subito dopo di lui, con il tempo di 1h 7'16", il friulano Francesco Nardone, che ha vinto così il titolo di campione regionale.

Circa 800 gli atleti al via nella Maratonina della ripartenza, tornata dopo un anno di pausa forzata causa Covid e limitatasi, per senso di responsabilità dell'Associazione Maratonina Udine, promotrice dell'evento, alla sezione agonistica: tutti i tradizionali eventi di corredo sono stati infatti rimandati al prossimo anno, per evitare situazioni di rischio per sovraffollamento in centro storico. Regolari e senza intoppi le procedure di verifica del Green Pass nell'area dello start. In pista anche la maratoneta friulana affetta da sclerosi multipla Silvia Furlani, affezionata presenza alla Maratonina.

LA SALITA DEL CASTELLO. Grande spettacolo, sabato sera, con la cronoscalata a invito "Salita del Castello", cui hanno preso parte 21 donne e altrettanti uomini (il numero dei partecipanti, infatti, è di anno in anno pari a quello dell'edizione della Maratonina): a segnare il record di velocità sulla rampa che porta in cima al colle è stato Emanuele Brugnizza, del Gs Natisone (con 1'02" 76); prima fra le donne Chiara Fantini, della Maratonina Udinese (1"25"96). Seconda posizione fra gli uomini per Matteo Ierep, della Libertas Grions e Remanzacco (1'07"02), terza per Davide De Faveri, dell'Atletica 2000 (1'02"76). Seconda fra le donne Francesca Gariup, dell'Atletica Malignani (1'28"59), terza Erica Franzolini, dell'Atletica Brugnera (1'28"76).

Nelle parole del presidente dell’Associazione Maratonina Udinese, Paolo Bordon, il grande compiacimento per l’esito di una manifestazione fortemente voluta nonostante le notevoli difficoltà logistiche di questa edizione, "compressa" nel programma per senso di responsabilità, perché si è scelto di dare priorità assoluta alla sicurezza. «La ripartenza passa anche attraverso lo sport: era importante lanciare un messaggio di speranza, in attesa di un ritorno in grande il prossimo anno», ha dichiarato Bordon alla partenza, rivolgendo un ringraziamento a quanti hanno scelto di correre la mezza maratona nonostante i vincoli - obbligo di Green Pass e primi 500 metri con mascherina - e alle tantissime persone, fra volontari e forze dell'ordine, che hanno reso possibile l'organizzazione e lo svolgimento della Maratonina 2021. Le premiazioni si sono svolte sul palco di piazza Libertà.

I PRIMI 10 UOMINI. Aggrey Kiprotich Rono (1h 01’59”), Simba Nyakundi Dickson (1h 02'26", Hosea Kisorio Kimeni (1h 03'22"), James Murithi Mburugu (1h 03'47"), Edwin Kibet Kiptoo (1h 03'48"), Maiyo Rodgers (1h 04'17"), Lengen Lolkurraru (1h 04'28"), Luca Parisi (1h 06'55"), Francesco Nardone (1h 07'16"), Tobia Beltrame (1h 07'21").

LE PRIME 10 DONNE. Teresiah Kwamboka Omosa (1h 11'17"), Veronicah Njeri Maina(1h 12'01"), Mawia Lucy Muli (1h 12'41"), Brigid Jelimo Kabergei (1h14'32"), Asmerawork Bekel Wolkeba (1h 22'32"), Chiara Fantini (1h 26'19"), Mariangela Stringaro (1h 29'46"), Anna Agosto (1h 31'32"), Martina Ottogalli (1h 31'50"), Alessandra Gratton (1h 32'36").

QUALCHE NUMERO. Oltre 200 persone, tra volontari e forze dell'ordine, hanno prestato servizio lungo il percorso. Distribuite oltre 5 mila bottigliette d'acqua Goccia di Carnia; a ogni atleta è stato consegnato il pacco gara - sigillato, a fini di sicurezza - con i prodotti forniti dagli sponsor. Lungo il percorso della Maratonina sono state posizionate, a cura dei volontari, ben 1000 transenne a tutela della sicurezza 850 a cura dell'AMU e 150 del Comune di Udine.