La Mytho Marathon guarda ad Aquileia

Che edizione ricca di emozioni la seconda Mytho Marathon, conclusasi domenica 2 ottobre a Sacile, in provincia di Pordenone. Un appuntamento ormai irrinunciabile per la community dei runner del Friuli Venezia Giulia, essendo l’unica 42,195 chilometri in programma in regione.

Ma non solo, Mytho ha richiamato podisti dalle regioni limitrofe e da oltre confine come testimoniano le vincitrici della Marathon e della Mytho 10K Run, rispettivamente bresciana e slovena. Un successo quindi quantificabile in 600 persone coinvolte tra la classica maratona di 42,195 chilometri e gli eventi collaterali del palinsesto gare, tra cui la Mytho 10K Run, la Mytho Team Marathon e la Mytho Eco Run.

All’interno delle manifestazioni sono state declinate ulteriori attività come il Campionato Italiano delle Professioni e il 10K Run Duel, eventi nell’evento della competizione di 10 chilometri. E il sostegno all’ASD Canoa Club Sacile, duramente colpita da un incendio lo scorso luglio, a cui andranno parte dei ricavati delle iscrizioni della Mytho Team Marathon, che ha visto la partecipazione speciale del Team Compex, istituito dall’azienda dell’elettrostimolazione sportiva con un contest che ha premiato quattro runner in erba.

"A tutto questo va aggiunto l’impegno di associazioni di volontariato che ci piace ricordare, come il gruppo di Oltre lo Sport, che ha percorso i 5 chilometri della Mytho Eco Run raccogliendo cartacce, mozziconi e rifiuti dalle strade di Sacile", sottolinea Federica Fasano presidente di Esclamative, società organizzatrice, "e molti applausi hanno ricevuto anche gli Amici di Diego Onlus, l’associazione di runner che portano sulla starting line delle principali competizioni podistiche del Triveneto, ragazzi disabili per far vivere loro le emozioni della gara". Per finire, la presenza dei BLSRunner, i rianimatori in corsa, che partecipano alle manifestazioni podistiche, pronti a intervenire in caso di malessere.

"La nostra è una sfida difficile perché cambiare ogni anno luogo di svolgimento della manifestazione, significa rincominciare da zero ad ogni edizione – commenta Alessandro Genuzio, project leader di Mytho Marathon – ma allo stesso tempo è anche un format che consente di rendere itinerante l’unica prova ufficiale sulla distanza della maratona nella regione del Friuli Venezia Giulia".

Consegnata agli annali questa seconda edizione, la testa corre già all’organizzazione della terza, l’ultima per completare il trittico iniziato a Cividale del Friuli nel 2021. L’appuntamento per il 2023 sarà ad Aquileia, domenica 29 ottobre, dove chi ha già completato le sfide di Cividale del Friuli e Sacile potrà iscriversi a tariffa agevolata, grazie ai codici sconto che presto verranno comunicati dal comitato organizzativo.

Per ulteriori informazioni www.mythomarathon.it