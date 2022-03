La Mytho Marathon sbarca a Sacile

Passata agli annali la prima edizione di Mytho Marathon, gli organizzatori friulani si sono messi al lavoro per la versione 2022 che, della prova di esordio, manterrà gli stessi valori: legame al territorio e al suo patrimonio culturale, originalità del format organizzativo e spirito di appartenenza.

Ed è sulla base di questi elementi che Mytho Marathon comunica data e luogo della seconda edizione. Sulla propria agenda i runner potranno mettere un pallino rosso per domenica 2 ottobre, quando Sacile ospiterà il quartier generale della manifestazione, oltre naturalmente a partenza e arrivo della gara. Mytho Marathon si conferma come unica maratona del Friuli Venezia Giulia approvata da Fidal e inserita nel calendario nazionale.

Secondo appuntamento del trittico di gare Mytho sulla distanza classica dei 42,195 chilometri, l’evento vuole sottolineare il proprio legame con il territorio friulano, in particolare valorizzandone i luoghi tutelati nell’alveo di Unesco regionale. Il percorso di gara, infatti, lambirà per molti chilometri il fiume Livenza fino a portare i podisti iscritti nel sito palafittico di Palù di Livenza, una delle più interessanti aree con resti neolitici dell'Italia settentrionale.

Grazie all'eccezionalità della datazione dei ritrovamenti, e al perfetto stato di conservazione dei resti archeologici, il Palù è stato iscritto nel 2011 nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Unesco.

I 42 chilometri del Friuli Venezia Giulia partiranno, come anticipato, da Sacile, toccando i comuni di Caneva, Polcenigo (entrato nell’esclusiva lista dei Borghi Più Belli d’Italia) e Fontanafredda, per poi far ritorno a Sacile. Un percorso unico, immerso tra le bellezze tutte da scoprire della parte occidentale della provincia di Pordenone sul confine con il Veneto e nel cuore della zona del Prosecco.

“Per la seconda edizione sappiamo che le aspettative sono alte e noi abbiamo l’ambizione di migliorarci, soprattutto per emozionare: la promozione del territorio, il coinvolgimento del pubblico e la voglia di innovazione continuano ad essere i nostri driver principali” ha commentato Federica Fasano, presidente del Comitato organizzatore di Mytho Marathon. “Come per la prima edizione, arricchiremo il programma di Mytho Marathon di sorprese e appuntamenti per tutti i runner e i loro accompagnatori, che verranno a scoprire le bellezze della nostra regione”.

La data dell’apertura delle iscrizioni sarà svelata nelle prossime settimane, ma il comitato organizzatore ha anticipato che saranno previste condizioni particolari per chi, lo scorso anno, ha avviato il proprio percorso per entrare nel Mytho, iscrivendosi alla prima edizione del trittico 2021/22/23, completando così la medaglia unica al mondo, riservata ai “finisher”.

La regola aurea, infatti, rimane la stessa: solo coloro che porteranno a termine le tre competizioni potranno fregiarsi del titolo di Mytho, completando tutti e tre i tasselli della speciale “decorazione” al merito.

