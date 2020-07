La nuova Apu guarda al futuro e parte dagli Under

Presentazione ufficiale, al Benedetti, tempio del basket udinese che in questi giorni ha accolto i primi allenamenti dell’Apu, per i due giovani volti nuovi dell’Old Wild West, Lodovico Deangeli e Joseph Mobio. Il dt Alberto Martelossi ha confermato che entrambi erano nel mirino della società fin dall’inizio del progetto. “Sono i due Under sui quali puntavamo per costruire un futuro di medio/lungo termine. Entrambi hanno ampi margini di crescita e s’inseriscono nella nostra idea di una formazione ‘grossa’ che possa dare tanta fisicità”.

Ala ‘piccola’ di due metri, Deangeli, classe 2000, è reduce da un’esperienza nelle file dell’Edinol Biella, dopo lunghi trascorsi in terra giuliana. Mobio, classe 1998, è un’ala ‘grande’; cresciuto nelle giovanili della Leonessa Brescia, è reduce da un’importante esperienza in A2 con la maglia dell’Orlandina.

“Sono due giocatori in ruoli simili – ha spiegato Martelossi – ma l’idea è proprio quella di dare vita a un roster molto duttile, che prevede un grande interscambio nelle posizioni. E’ un basket nuovo rispetto alla tradizione, ma che speriamo possa convincere il nostro pubblico”.

“Daremo energia e atletismo, visto che la fisicità sarà una delle armi della nuova Apu”, ha detto Mobio, molto soddisfatto di questa nuova esperienza dalla quale si aspetta di maturare. Sulla stessa lunghezza d’onda anche il triestino Deangeli, il più giovane del gruppo, che punta a migliorare, “diventando sempre più un tre. Coach Boniciolli in panchina è stato uno dei motivi per i quali ho scelto con entusiasmo il progetto udinese. Da lui mi aspetto di imparare molto e cercherò di dare il mio contributo alla squadra”.