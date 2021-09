La Pash conquista il titolo triveneto

Nella splendida cornice di Riva del Garda, la Pasch di Pordenone del presidente Erminio Gardonio si è laureata campionessa del Triveneto nel campionato di prima categoria. Già campionessa regionale conquistando il titolo nel mese di luglio contro la goriziana Tre Stelle, la storia si ripete anche stavolta. Con il punteggio di 10-8, la società si aggiudica il titolo ribattendo nuovamente la squadra di Ronchi dei Legionari.

Una domenica da incorniciare per i pordenonesi che, nella mattinata, hanno superato in semifinale i feltrini del Pederobba per 10-6, mentre i goriziani hanno vinto di botto (10-2) contro i trentini del Boccia Viva; nel pomeriggio, la Pash ha realizzato il suo successo salendo sul gradino più alto del podio.

Con il titolo arriva anche la promozione alla serie B e, quindi, da ora parte la caccia a qualche elemento di rinforzo per affrontare la nuova avventura con qualche tranquillità in più.

Per gli isontini del Tre Stelle nulla da fare contro la bestia nera pordenonese, ma possono, comunque, sperare nella promozione in serie B. Tutto dipenderà da come saranno composti i gironi delle serie superiori, appunto, in via di definizione.

Nel palabocce di Torre di Pordenone, arriva il secondo successo friulano, questa volta con i collinari della Quadrifoglio-Fagagna che si laureano campioni del Triveneto nel campionato di terza categoria.

La formazione del presidente Aldo Di Fant, affidata all’allenatore Virginio Mezzarobba, ha sbaragliato gli avversari senza grosse difficoltà, superando in semifinale per 10 a 2 il Pederobba e infliggendo in finale un secco 10-0 alla Ciliense. Squadra variegata quella fagagnese composta da un mix di veterani e di giovani promettenti, un cocktail bomba che ha fatto mettere le ali e volare in alto sul podio.

Nel campionato di seconda categoria, a Cordignano, terzo posto per la friulana Del Varmo che, in semifinale, si ferma sul 7-11 contro i futuri campioni della veneta Cavallino-Tre Ponti.