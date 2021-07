La pioggia non ferma la Città di Tarvisio Cup

Pioggia protagonista nella prima giornata di qualificazioni della “Città di Tarvisio Tennis Cup”, ma gli organizzatori guidati dal direttore Piero Tononi riescono comunque a portare a termine il programma dei match. Ancora una volta, il torneo internazionale “espatria” in Austria, sui campi di Thörl Maglern, scelta necessaria dopo l'acquazzone che si è scatenato in tarda mattinata su Tarvisio. Poi, per fortuna, è spuntato nuovamente il sereno, che fa ben sperare per domani.

Negli incontri disputati oggi, brilla l'azzurra Andrea Agostina Farulla Di Palma: la sua avversaria, la statunitense Rizzolo, si ritira sul filo di lana, ma il punteggio di 6-0, 5-0 non lascia adito a dubbi. Piccola impresa di Elisa Cesarina Vincenti che, perso il primo set al tie-break, compie una rimonta vincente ed estromette Sylvie Zund, testa di serie numero 16 delle qualificazioni. Avanti anche Anastasia Piangerelli, che regola l'austriaca Glanzer in due set. Nulla da fare, invece, per Anna Sturmigh: nonostante i progressi mostrati sul campo, la friulana (neo 2.5) cede in due set alla slovacca Anika Jaskova. Domani si torna in campo per il resto del programma.

Intanto, delineato anche il tabellone principale. A guidare la schiera delle teste di serie sarà la brasiliana Gabriela Ce, attuale numero 240 Wta e già capace di arrampicarsi nel 2019 fino alle semifinali sulla terra rossa tarvisiana, prima di arrendersi alla connazionale Goncalves. La seconda favorita è la croata Tena Lukacs (268 del ranking internazionale), seguita dall'azzurra Bianca Turati, terza del seeding tarvisiano e vincitrice due anni fa: la brianzola sarà chiamata al derby azzurro contro la giovane promessa Melania Delai. Federica Di Sarra, trionfatrice nella scorsa edizione, è accreditata invece della quinta testa di serie.

Domani, lunedì 12 luglio, le partite sui campi in terra rossa di Tarvisio prenderanno il via alle 10.

RISULTATI PRIMO TURNO DI QUALIFICAZIONI

Anastasia PIANGERELLI (ITA, 13) batte Daniela GLANZER (AUT) 6-3, 6-2

Timea JARUSKOVA (SVK, 11) batte Laura MAIR (ITA) 6-0, 6-2

Andrea Agostina FARULLA DI PALMA (ITA, 14) batte Kayla RIZZOLO (USA) 6-0, 5-0 ritiro

Silvia AMBROSIO (GER, 10) batte Linda SALVI (ITA) 6-4, 6-0

Elisa Cesarina VINCENTI (ITA) batte Sylvie ZUND (LIE, 16) 6-7(2), 6-3, 10-7

Anika JASKOVA (SVK, 15) batte Anna STURMIGH (ITA) 6-1, 6-3

Ashley LAHEY (USA, 9) batte Martina MUZZOLON (ITA) 6-2, 6-2

Fiona GANZ (SUI, 8) batte Rachele Elisa ZINGALE (ITA) 6-2, 6-0