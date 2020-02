La Pompea sbanca il Carnera

La striscia di vittorie consecutive dell'Apu si chiude davanti al pubblico amico. In un Carnera sold out passa Mantova che, dopo aver condotto per ampi tratti il match (anche con 20 punti di margine), si fa recuperare ma, nel finale, riesce a piazzare il canestro della vittoria per 71-73.

LA CRONACA. Friulani ancora senza Fabi e con Gazzotti in panchina per onor di firma. Parte decisamente meglio Mantova, che si porta sullo 0-8, prima della tripla di Strautins che apre le marcature friulane dopo 3'. Udine continua a soffrire e chiude il primo quarto sotto per 11-27. L'Apu cambia un po' musica nel secondo quarto e, con Antonutti e Cromer, prova a ricucire lo scarto, ma gli ospiti restano saldamente al comando, arrivando al massimo vantaggio sul 27-47 al 17' con la tripla di Ghersetti. Il parziale (26-22) premia i friulani, ma la Pompea è nettamente avanti, chiudendo sul 37-49 il secondo quarto.

Dopo la pausa lunga, Amato e Cromer si prendono la squadra sulle spalle e consentono una lenta risalita, fino al meno cinque firmato da Beverly (52-57, dopo 4'45''). Punteggio inchiodato per quasi quattro minuti prima del canestro di Visconti, a cui risponde Cromer (54-59). Nell'ultimo minuto Visconti piazza due liberi su tre su fallo di Zilli e manda le squadre all'ultimo riposo sul 54-61.

Si riparte dai liberi di Antonutti e dalla tripla di Visconti (56-64). Udine muove il tabellone ancora dalla lunetta, con l'uno su due di Amato e i due punti di Beverly. Il canestro di Antonutti (61-64, dopo 2'38''), obbliga Mantova al minuto. A Raspino risponde Beverly (63-66). Tripla di Ferrara, a cui risponde Cromer (65-69). Antonutti accorcia ancora dalla lunetta, ma Clarke mantiene le distanze (67-71). Due liberi anche per Strautins (69-71), prima di una lunga serie di errori, su entrambi i fronti. L'Apu non sfrutta diverse occasioni per portarsi avanti, con il cronometro che scorre fino al canestro di Amato che impatta sul 71-71 a 7'' dalla sirena. Udine non fa fallo e Poggi trova il 71-73, che consente alla Pompea di sbancare il Carnera.