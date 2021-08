La Pro Gorizia centra l’accesso alla finale del torneo Città di Premariacco

Tre gol segnati e una buona prestazione contro l’Ol3 valgono alla Pro Gorizia l’accesso alla finale del torneo Città di Premariacco. I biancazzurri hanno ben figurato in quello che è stato il primo impegno amichevole di questa pre-season se escludiamo l’allenamento congiunto con l’Isonzo della scorsa settimana.



La gara si sblocca al 34’pt su rigore con Grion che trasforma. In precedenza i biancazzurri si erano resi pericolosi con un palo di Lucheo a seguito di un’azione personale. Bene anche il debutto tra i pali del nuovo acquisto Coceano che nella prima frazione si rende protagonista di alcune parate importanti sugli attaccanti della formazione friulana che hanno messo in difficoltà la retroguardia della Pro con alcune azioni.



Nella ripresa i biancazzurri trovano il raddoppio al 21’st con Novati che dopo essere scattato sul filo del fuorigioco anticipa il portiere in uscita e serve Gubellini che appoggia in rete.



Il tabellino della gara

Al 23’st arriva anche il terzo gol a conclusione di una bella azione corale tra Lucheo, Gubellini e Novati con quest’ultimo che mette in rete con un tiro dal limite dell’area. Sul finale la Pro sfiora anche il quarto gol con Msatfi che di testa colpisce la traversa.Ora domenica sera l’appuntamento con la finale per il primo/secondo posto.Pro Gorizia – OL3 3-0Marcatori: 34’pt Grion J., 21’st Gubellini, 23’st Novati.PRO GORIZIA: Coceano (1’st Maurig), Catania, Dimroci (16’st Derossi), Raugna (16’st Plenizio), Cesselon (22’st Msatfi), Samotti, Novati, Aldrigo (8’st Ranocchi), Gubellini, Grion J., Lucheo (26’st Grion E.). Allenatore: Franti.OL3: Spollero, Gressani, Gerussi, Picco, Montenegro, Cicchiello, Del Fabbro, Scotto Bertossi, Costantini, Sicco, Panato. Allenatore: Gorenzach.