La Rugby Udine Fvg si presenta alla città

Sabato 18 settembre dalle 18, gli atleti, i tecnici e i simpatizzanti della Rugby Udine invaderanno “pacificamente” piazza Matteotti, il “salotto buono” della città di Udine dove ci sarà la presentazione della stagione sportiva e degli atleti che affronteranno per la 18esima stagione consecutiva il campionato di serie A. Alla presenza del Sindaco Piero Fontanini e dell’assessore allo sport Antonio Falcone saranno schierati in bell'ordine i giocatori, dal minirugby al First XV – tutti rigorosamente con una maglia da rugby - oltre ai tecnici, dirigenti, genitori, sponsor, supporters e rappresentanti sportivi ed istituzionali.

A presentare l’evento sarà Igor Pezzi, voce e volto noto, presentatore e conduttore radiofonico e Tv che, con il suo talento, renderà veramente unica e coinvolgente l’evento. Nell’occasione, come da tradizione, saranno inoltre premiati i “benemeriti” della Rugby Udine che altro non sono che persone che volontariamente nel corso degli anni si sono dedicati alla Rugby Udine 'anima e corpo'.

Quest’anno saranno premiati Marco Russi, da sempre medico sociale della squadra e primo tifoso della stessa; Paolo Bon, giocatore e professionista che ha progettato il centro sportivo di viale 25 aprile, Alessandro Bertos e Sivano Casarsa, storici dirigenti della Rugby Udine.

Nel frattempo è stato pubblicato il calendario del campionato che vede la Rugby Udine esordire domenica 17 ottobre sul campo del Vicenza e domenica 24 ottobre, in casa, contro il Valsugana Padova.

A seguire un momento conviviale offerto dal Panificio Vazzoler srl ed alcune attività dirette ai più piccoli. Appuntamento per tutti sabato 18 alle 18 in piazza Matteotti a Udine.