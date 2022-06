La semifinale tra Cividale e Bergamo si deciderà alla 'bella'

La UEB Gesteco Cividale perde 68-61 a Bergamo in gara 4 di semifinale dei play-off e getta alle ortiche la vittoria subendo un parziale di 19-0 nel corso dell’ultimo quarto che consente agli orobici di forzare la “bella”.

Comincia bene, la UEB Gesteco. I ducali si fiondano sull0 0-5 al 1’ grazie ad un 2+1 di Paesano e a un cesto di Battistini. Siamo solo all’alba del match. Bergamo va per la prima volta avanti sul 7-6 al 3’ con una tripla e gli orobici allungano il break portandosi per due volte sul +5: 13-8 al 4’ e 15-10 al 7’. Nella seconda frazione, dopo essersi ritrovata sul 15-11 al 10’, Bergamo tocca pure il +7 (22-15) al 15’, però quando la UEB Gesteco apre la scatola dall’arco cambia l’inerzia. I friulani archiviano lo 0/11 da tre di squadra, fino a quel momento, grazie a due conclusioni pesanti di Mouaha e Rota. Così facendo, la UEB Gesteco si sblocca, rimette il naso avanti sul 22-23 al 17’ con un 2+0 di Miani e va negli spogliatoi con in dote il 22-28 grazie al break di 0-13.

Nella ripresa, Bergamo torna in moto dopo 6’ di buio (24-28 al 21’), ma da lì c’è un’altra spallata ducale. Un break di 0-9 regala il 24-37 al 23’ agli ospiti che poi toccano anche il +14 con una tripla di Almansi (26-40 al 25’). I padroni di casa provano a stare in scia, però è sempre Almansi a ridare il massimo vantaggio alle Eagles che non riescono a spingersi oltre: 34-48 e 36-50 al 31’. Alla fine sarà la chiave. Infatti Bergamo riesce a ricucire, possesso dopo possesso. L’attacco ospite si inceppa. Break interno di 19-0 per il 55-50 al 36’ con gli orobici che tornano al comando sul 51-50 al 34’ dopo una rincorsa durata 17’. La UEB Gesteco si sblocca con Mouaha dalla linea della carità: 55-52 al 36’. Dall’altra parte c’è Isotta che, come in gara 3, la piazza dall’arco (58-52 al 37’) e dà slancio a Bergamo. Battistini ci prova con un 2+1 (60-57 al 38’), ma Simoncelli spara il triplone da casa sua (63-57 a 1-‘35”) che in sostanza fa partire i titoli di coda. Finisce appunto 68-61 e mercoledì, alle 20, al PalaGesteco si giocherà la “bella” dove servirà l’apporto della marea gialla: prevendita attiva da domani sul circuito Vivaticket.

TABELLINO