La Tinet conquista un punto con la Videx

Quando Videx e Tinet si incontrano la gara non è mai banale e nelle ultime quattro partite è finita al tie break. Quinto set che si è giocato anche questa volta e che i ragazzi gialloblù potevano anche conquistare trovandosi avanti 13-9, ma poi è svanito per un mortifero break di 6-0.

Lo starting six è quello dell’ultimo match con Boninfante e Hirsch sulla diagonale principale, Porro e Petras in quella di posto 4, Katalan e Scopelliti al centro e De Angelis libero. Inizia con un gioco variato la Tinet che manda a segno tutti i suoi effettivi: 3-5. Muro di Scopelliti sullo spauracchio danese Nielsen: 4-7. L’opposto di casa si rifà murando Porro e riportando sopra i suoi: 10-8. Ci si mette anche Marchiani con un ace: 11-8. La Tinet inizia ad essere fallosa e Grotta prende il largo 13-9. Si vede in campo anche Manuel Bruno nelle vesti di libero,con De Angelis costretto al forfait per un risentimento muscolare. Faticano un po’ in attacco i Passerotti e la Videx giunge al 16-11 costringendo Boninfante a chiamare tempo. Ci prova il tecnico a mischiare le carte inserendo De Paola in banda per Porro. Mattia Boninfante fa un ace, ma poi Nielsen porta i suoi a set point sul 24-18. Lo stesso attaccante sbaglia la battuta successiva. E’ solo procrastinata la chiusura che arriva con un primo tempo di Cubito: 25-19.

Si rientra in campo e lo staff pratense si affida nuovamente alla formazione di partenza, anche se Bruno resta in campo per De Angelis. Scattano bene i Passerotti con un muro su Nielsen e un ace di Porro: 1-3. Ortenzi è costretto al tempo quando Prata fissa il punteggio sul 2-6. Ace di Petras: 6-10. La situazione si ribalta completamente rispetto al set precedente ed è la Videx a faticare nell’ottenimento del cambio palla: 6-13. Il vantaggio di Prata si assesta tra i 4 e i 5 punti nella parte centrale del set. Hirsch è efficace nel contrattacco: 15-20. Muro di Cubito sull’opposto tedesco. Grotta è a -3 sul 19-22 e Dante Boninfante si gioca il suo time out. Katalan e Scopelliti hanno sostanzialmente il 100% e Boninfante si affida in questo caldo frangente. Vecchi riaccorcia: 21-23 con il neoacquisto cubano della Videx Rizo Gonzalez che mette anche l’ace del 22-23. Dopo il secondo tempo di Boninfante il neo entrato sbaglia il servizio e porta la Tinet al set point. Nielsen annulla dalla seconda linea. Cubito mette in difficoltà la ricezione gialloblù e ottiene la parità. Hirsch viene murato da Ferrini e la situazione si ribalta con i marchigiani che possono chiudere il parziale. Porro passa altissimo e pareggia: 25-25. Entra in battuta Baldazzi per Scopelliti, ma sbaglia. Ancora Luca Porro ad annullare. Ancora il genovese attacca, questa volta in pipe: 27-28. A mettere la parola fine al lunghissimo parziale un errore di Nielsen: 29-31 e sfida riaperta.

Il terzo parziale si riapre nel segno dei centrali. Katalan mette a terra la prima palla e continua nella sua partita senza macchia. Bene la Tinet: 0-4 dopo l’ace di Boninfante. E’ sempre il servizio a condizionare il gioco. Cannonata dai 9 metri di Hirsch e Nielsen sbaglia su attacco di palla alta: 4-9. Time out di Ortenzi, ma il tedesco non si ferma e marca un ace con l’aiuto del nastro: 4-10. Ace lungolinea di Petras: 5-12. Lungolinea furbo di Porro: 6-14. La Tinet pasticcia per un paio di azioni e la Videx si rifà sotto: 9-14. Boninfante vuol rimettere ordine e parlarci su. Muro di Katalan su Bartolucci: 9-16. Ace di Porro: 10-18. La Tinet è attenta in fase di contrattacco e l’emblema è l’azione del 21-13 conclusa con un bel colpo di Petras contro muro a tre. Boninfante fa anche muro, stoppando Vecchi e portando i suoi sul 14-24. Petras è in serie e la conclude subito con un ace: 14-25.

Grotta prova a cambiare anche la formazione con Nielsen schierato in posto 4 con Rizo opposto. Dopo un attimo di assestamento la Tinet mette la freccia: 4-3. Si assiste anche ad un inconsueto punto del libero: Romiti abbattuto da una pipe di Porro riesce a mandarla sull’angolo di fondocampo del campo pratense. Grotta agguanta un tesoretto di due punti. La Tinet aiuta con qualche errore in attacco: 13-9. Turno di battuta di Marchiani che manda in difficoltà il cambio palla Tinet: 16-10. Boninfante getta nella mischia De Paola per Petras e Gutierrez per Hirsch. Gutierrez cannoneggia dalla linea del servizio ma si è solo 13-19. Entrano in battuta Baldazzi e Pegoraro per Scopelliti e la Tinet arriva a -5 sul 22-17. Ma il divario è ampio e la Tinet non riesce a risollevarsi. Finisce 25-17 e si va al tie break.

Per il set decisivo Boninfante rigetta nella mischia Petras e Hirsch. Parte meglio Grotta: 2-0. Porro non ci sta: mani fuori e poi ace del 2-2. Sorpasso Tinet grazie al muro di Scopelliti su Rizo: 3-4. Errore in attacco dello stesso Rizo e la Tinet cambia campo sul 6-8. Petras attacca in pipe mettendo a terra il punto del 6-9, azione che consiglia la panchina di casa a spendere un time out. Ma lo slovacco non si distrae e appena rientra marca l’ace del 6-10. Accorcia le distanze la Videx 12-13, con un break di tre punti consecutivi. Rizo pareggia e Boninfante chiama tempo. Muro su Porro e Videx va al match point. La chiude Rizo 15-13 dopo un break di 6-0.

VIDEX GROTTAZZOLINA – TINET PRATA 3-2 (25-19, 29-31, 14-25, 25-17, 15-13)

VIDEX: Giorgini,Cubito 8,Vecchi 11, Focosi, Pison, Bartolucci 10 , Breuning Nielsen 23, Ferrini 2, Bonacic 6, Marchiani 1, Leli, Rizo Gonzalez 15, Romiti R. 1 (L). All: Ortenzi.

TINET: Baldazzi, Katalan 11, Pegoraro, De Angelis (L), De Paola 1, Scopelliti 8, Boninfante 5 , Bruno (L2), Gutierrez 3, Gambella , De Giovanni, Bortolozzo , Petras 15, Porro 15 , Hirsch 15. All: Boninfante.

Arbitri: Verrascina di Roma e Dell’Orso di Pescara.