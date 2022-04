La Tinet inizia il gran ballo dei play-off

Inizia con la gara di domani sera il periodo più bello della stagione. Quello degli scontri diretti, senza appello. Quello che può sancire il coronamento di un sogno inseguito fin da agosto. Un sogno chiamato promozione. Il primo ostacolo di questi play off di Serie A3 Credem Banca non è per niente morbido e risponde al nome di Volley Team Club San Donà. Sebbene la tradizione con i veneziani sia favorevole alla Tinet, che ha portato a casa sei gare sulle sei disputate contro il VTC in Serie A, l’attenzione sarà massima.

Infatti il sestetto guidato da Tofoli dispone di ottime individualità per la categoria. A partire dall’opposto Vaskelis che ha terminato la regular season al quarto posto nella classifica dei bomber più prolifici. In diagonale al lituano si alternano Bellucci e Mignano. In posto 4 tre soluzioni per due posti con Garofalo, Merlo e Monari. In posto tre ottime potenzialità con Basso e Bragatto mentre il libero è l’affidabile Santi. In casa Tinet la Supercoppa ha portato un pizzico di delusione per il traguardo sfumato all’ultimo, ma anche molta consapevolezza nei propri mezzi dopo una gara giocata a livello molto alto. Adesso le gare si susseguiranno ogni tre giorni e sarà imposrtante mantenere questo trend il più lungo possibile oltre che recuperare a pieno le energi fisiche di tutti i componenti della rosa gialloblù.

Dopo la conclusione al secondo posto in regular season c’è grande voglia di iniziare questa appendice di campionato “Probabilmente se ce lo avessero detto ad agosto avremo fatto fatica a crederci – racconta il regista Mattia Boninfante – perchè fin dall’inizio sapevamo che era un campionato con parecchie squadre attrezzate per far bene. Però ci siamo meritati la posizione continuando a lavorare e migliorare. Adesso dovremo affrontare una partita alla volta, preparandole bene e gestendo le energie visto che giochiamo ogni tre giorni. Inizia un altro campionato nel quale salirà il livello di gioco e soprattutto di agonismo. Domani sarà una gara molto difficile perchè, anche se nelle altre due gare della stagione abbiamo vinto, non sono state partite ne facili ne scontate. Dovremo fare una grande gara per iniziare con il piede giusto”.

L’inizio gara è previsto per domani sera alle 20.30 al PalaPrata. Arbitreranno Mazzarà di Milano e Sabia di Potenza.

Dopo la partita di sabato l’appuntamento sarà per gara 2 domenica 24 al PalaBarbazza. Per eventuale gara 3 ci si troverà nuovamente al PalaPrata giovedì 28 in serata.