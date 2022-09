La Tinet Prata riabbraccia i suoi Campioni Europei

E’ stata un’estate lunga, impegnativa, faticosa ma, alla fine molto dolce e soddisfacente. E’ l’estate che Luca Porro e Mattia Boninfante hanno vissuto con la maglia azzurra della Nazionale Italiana U20. Un percorso partito a giugno e terminato la scorsa settimana con la vittoria degli Europei. Ma il bottino dei due alfieri della Tinet si è completato con il titolo Eyof, conquistato in Slovacchia a Banská Bystrica e la gratificazione personale per Porro del premio individuale come miglior attaccante della rassegna continentale. Un tour de force nel quale hanno riposato per soli 10 giorni, ma che ha dato il massimo dei risultati.

Adesso i talentuosi atleti si rituffano nell’attività di club che metterà loro di fronte la nuova avventura della Serie A2 Credem Banca. Prima di sostenere la prima seduta di allenamento con i nuovi compagni, hanno trovato ad attenderli l’Assessore allo Sport del Comune di Prata di Pordenone, Alessandra Cereser, che ha tenuto a portare i complimenti dell’Amministrazione Comunale e della cittadinanza tutta “Porto le congratulazioni – ha dichiarato Cereser – del Sindaco, dell’Amministrazione e della città tutta, a questi atleti che hanno conseguito due risultati incredibili e prestigiosi, segno del loro impegno e della loro dedizione. Approfitto per fare i complimenti anche alla società del C.S. Prata Volley che è stata indubbiamente un gran supporto per loro e ha permesso loro di raggiungere un livello che ha permesso questi risultati. Adesso che sono tornati in “patria” sono sicura che metteranno a disposizione il loro talento e daranno man forte alla squadra per raggiungere nuovi e importanti risultati".

A fare gli onori di casa, nella rinnovata sede societaria all’interno del Palasport di Via Volta c’era il Direttore Generale Dario Sanna che ha tenuto ad accogliere degnamente i neo campioni portando il benvenuto del Presidente Maurizio Vecchies e di tutto il CDA di Volley Prata “Siamo orgogliosi di quello che avete conseguito quest’estate – sono state le parole del dirigente pratese – e siamo felice di riaccogliervi. Sono sicuro che lo farete, ma adesso l’attenzione ritornerà sulla scuola e sull’attività di club.” Poi ha consegnato le nuove divise Ninesquared ai ragazzi e si è consumato un simpatico siparietto “Oltre alle onde – ha commentato Sanna – il nuovo design prevede una fantasia a punti. Quei punti (tanti, ndr) sono gli stessi che dovremo fare in campionato”.

“Vedo che ci sono anche le onde – ha ribattuto con un sorriso Porro – e mi sento a casa perchè sono come quelle del mare di Genova”.

“Non scherziamo – ha concluso Sanna con un sorriso – quello è il mare della Sardegna!”. Ma al di là delle dispute geografiche con l’arrivo dei due giovani finalmente la Tinet può iniziare a lavorare a gruppo completo per prepararsi al meglio all’imminente A2 Credem Banca