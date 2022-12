La Tinet si arrende dopo due ore di battaglia

Maratona per la Tinet Prata che deve arrendersi al tie break alla BCC Castellana Grotte, portando comunque a casa un buon punto dopo una partita emozionante e ben giocata.

Boninfante parte affidandosi alle vie centrali e Katalan mette a terra tre palloni consecutivi ripagando la fiducia del proprio palleggiatore. Ma Castellana è lì e le squadre fanno regolarmente cambio palla mantenendo la situazione di stallo. Il muro di Prata funziona e grazie anche ad un ace di Petras si fa il primo break 9-6. Un bell’attacco di Theo Lopes e un errore di Petras riportano sotto i baresi: 13-12. Due monster block di Scopelliti certificano un nuovo allungo: 17-14. Risponde a muro Zamagni: 18-18.

Fuga di Castellana, grazie alla buona verve al servizio di Di Silvestre: 20-22. Bruno è un gatto in difesa e Gutierrez finalizza: 22-22. Gutierrez sbaglia il servizio e Castellana ha il primo set point sul 23-24. Gutierrez sbaglia l’attacco e quindi i baresi si portano sull’1-0.

Parte bene nel secondo la Tinet che si porta sul 3-1 con Bruno sugli scudi in attacco. 8-4 con buone azioni contrattacco. Errore in attacco di Zamagni e massimo vantaggio Tinet 10-5. Si fa sotto Castellana con le buone azioni di Di Silvestre: 13-11. Errore in attacco di Petras e 14-14. Entra Bortolozzo a muro per Bruno e Katalan va in 4, stoppando subito Theo Lopes: 18-16. La “sette” di Scopelliti decreta il set point del 24-21. La chiude con una pipe al fulmicotone Petras: 25-22.

Muro Tinet in evidenza nel terzo: 2-0. Tre ace di Gutierrez: 5-2. Rischia di marcare anche il quarto ma il suo servizio sfila laterale veramente di poco. Si rifà avanti Castellana con un imperioso primo tempo di Zamagni: 8-9. Ace di Bruno: 10-9. Continui sorpassi e controsorpassi di una gara divertente. Tre punti consecutivi di Petras e nuovo break Tinet: 14-12. Bella azione muro difesa di Prata, finalizzata da Gutierrez: 15-12. Entra Baldazzi in prima linea e marca subito un bel mani-fuori: 17-14. Gutierrez lo imita: 18-14. Smash vincente di Boninfante: 19-14. Tempo di Dante Boninfante che vede gli ospiti riavvicinarsi 20-18. Due muri mandano nuovamente a +4 la Tinet: 22-18. Gutierrez marca il set point: 24-20. Chiude il discorso il cubano che marca subito l’ace del 25-20.

Quarto parziale equilibratissimo. Bene Castellana a muro. Quello di Presta su Gutierrez manda i pugliesi: 5-8. Entra il neoacquisto De Paola al posto di Bruno. Anche la Tinet mura bene: 7-8. Primo tempo di Presta: 7-10. Petras prende ritmo in attacco: 11-12. Errore di Di Silvestre e 12 pari. Ace di Gutierrez e la Tinet rimette il naso avanti 13-12. Ennesimo elastico: 14-17 grazie ai contrattacchi pungenti del brasiliano Theo Lopes. Volano a +7 gli ospiti: 17-24. La chiude Di Silvestre 18-25.

Scatta subito Castellana sul 2-0 nel tie break. Gran difesa di De Angelis e contrattacco di Petras: 2-2. Ace di Di Silvestre: 3-5. Rientra con la fase break Prata: 5-6. Ace di Petras che vale il pareggio: 7-7. Ma si gira sul 7-8. Un paio di errori Tinet favoriscono la fuga ospite: 8-11. La Tinet rientra giocando bene a muro. Quello di Katalan su Theo Lopes decreta il 12-13. Match point Castellana su attacco di Zamagni. Muro di Katalan su Lopes: 13-14. Di Silvestre chiude due ore e mezza di bellissima pallavolo in favore degli ospiti.

TINET PRATA – BCC CASTELLANA GROTTE 2-3 (23-25, 25-22, 25-20, 18-25, 13-15)

TINET: Baldazzi 1, Katalan 15, Pegoraro, De Angelis (L), De Paola, Scopelliti 10, Boninfante 4, Bruno 5, Gutierrez 28 , Gambella (L2), De Giovanni, Bortolozzo, Petras 17, Porro. All: Boninfante

CASTELLANA: Zamagni 10, Sportelli, Marchisio (L), Tiozzo 2, Presta 7, Cattaneo 2, Longo, Di Silvestre 19, De Santis (L), Theo Lopes 19, Carelli, Jukoski 1, Ndrecaj 1. All: Cannestracci

Arbitri: Serafin e Sessolo di Treviso