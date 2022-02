La Tinet torna nelle Marche

Altro impegno infrasettimanale per la Tinet Prata che domani sera alle 20.30 al Macerata Forum recupererà la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A3 Credem Banca. Nuovamente ospiti del territorio marchigiano i ragazzi di Coach Dante Boninfante cercheranno di tenere alle spalle la Med Store Tunit Macerata, che in classifica li segue di un solo punto.

Già da domenica il focus dei Passerotti era sintonizzato sulla squadra di Di Pinto che è stata una delle tre che nel girone di andata si è tolta lo sfizio di battere la Tinet e quindi i gialloblù stanno scrupolosamente preparand il match. I ragazzi sono partiti oggi nel primo pomeriggio dopo la seduta mattutina e ne effettueranno un’altra domattina.

I marchigiani hanno perso Angel Dennis, che all’andata al PalaPrata mise a segno 31 punti, ma il suo sostituto, Stefano Giannotti, arrivato a metà stagione dalla A2 di Brescia non è da meno quanto a pesantezza di braccio ed esperienza vincente. L’opposto padovano, che con la squadra della sua città ha anche ottenuto una promozione in A1 oltre che il titolo di MVP della Coppa Italia di A2 nel 2014, nell’ultima gara ha messo a tabellino 20 punti. Ma il circoletto rosso è puntato anche sullo schiacciatore Lazzaretto, che lo scorso anno ha ottenuto la promozione con Porto Viro. Completano il sestetto Margutti in banda, Pasquali e Sanfilippo al centro, Longo in regia e Gabbanelli libero.

Per la Tinet il contachilometri di chilometri percorsi, set giocati e, fortunatamente, anche quello delle vittorie ottenute, continua a viaggiare. I ragazzi sono tutti a disposizione dello staff tecnico che potrà prendere le decisioni più adeguate alla delicata sfida. Ritorno da ex per Manuel Bruno che vestì la divisa biancorossa prima di arrivare a Prata.

Arbitri saranno Feriozzi di Ascoli e Somansino di Teramo.