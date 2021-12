La Tinet vuole domare anche i rinoceronti di Belluno

In natura il Passerotto, per quanto indomito e coraggioso, sarebbe impossibilitato a sovrastare un rinoceronte. Su un campo da pallavolo, invece, pur prestando grandissima attenzione, potrebbe anche giocarsela ad armi pari e provare a vincere la contesa. E’ quello che succederà, giocando con le mascotte dei rispettivi team, il giorno di Santo Stefano tra la Tinet Prata e la Da Rold Logistics Belluno, squadre che hanno appunto come emblema un passerotto e un rinoceronte e che si affronteranno nell'ultima gara di regular season nel Girone Bianco della Serie A3 Maschile Credem Banca di Volley.

La Tinet Prata ha raggiunto gli otto successi consecutivi, ma nonostante il periodo, non intende fermarsi e neanche travestirsi da Babbo Natale omaggiando di punti la Da Rold Logistics Belluno. Squadra tosta e combattiva, sempre determinata come dimostrano i sette tie break disputati su dodici gare giocate dai bellunesi. La truppa guidata da Coach Diego Poletto può contare su parecchi volti noti. Oltre agli ex Matteo Piazzetta e Alberto Gionchetti, al palleggio c’è Maccabruni, già incontrato quando giocava a Bolzano nella scorsa stagione e ancora prima a Cisano Bergamasco. A schiacciare da posto 2 Danilo De Santis, ex S. Donà. Di tutto rispetto la batteria dei posti 4 con l’esperto Graziani, lo scorso anno a Portomaggiore affiancato al più giovane Ostuzzi. Al centro Piazzetta e il 2002 Mozzato che si sta distinguendo in questo scorcio di stagione. Il libero è Gonzalo Martinez, figlio del noto allenatore Mario.

La Da Rold Logistics è reduce da una sconfitta contro Portomaggiore, ma si presenterà al PalaPrata motivatissima perché può ancora raggiungere la qualificazione alla Coppa Italia.

In casa Tinet buone notizie dall’infermeria: Denis Pinarello si è negativizzato e ha ripreso gli allenamenti. Un’arma in più nello scacchiere di Coach Dante Boninfante. Ancora fermo ai box, invece, Andrea Rondoni. Per il libero di Velletri bisogna ancora pazientare nell’attesa di ricevere il tanto agognato tampone negativo.

Nel video l’introduzione alla gara dello storico assistente allenatore pratese Andrea Brusadin.

Arbitreranno Denis Serafin e Nicola Traversa di Padova