La Tinet vuole vincere anche con Torino

Partita infrasettimanale quella di domani che mette di fronte la Tinet Prata a un avversario storico. La Vivibanca Parella Torino che lo scorso anno ha fatto dolorosi sgambetti ai gialloblù, ultimo dei quali l’esclusione dai Play off promozione.

La situazione attuale vede i gialloblù a +12 in classifica, ma i piemontesi hanno due partite giocate in meno. I ragazzi di Coach Simeon infatti, sono stati costretti ad uno stop agonistico di dieci giorni causa positività al Covid di quattro atleti. Nell’ultima gara hanno affrontato, come i Passerotti, un tie break, perdendolo con Bologna.

In regia per i piemontesi c’è il 21enne Azaria Gonzi. Nell’ultima partita non era disponibile l’opposto Umek, sostituito da Corazza. Pare che per il classe ’99 triestino domani non sia ancora il tempo del rientro in campo. In posto 4 Stefano Richeri, vecchia conoscenza della Tinet e il polacco, con esperienza nelle nazionali giovanili, Szymon Trojanski. Al centro Maletto e Boscardin con Valente libero.

Fiducia nelle file gialloblù perchè la striscia di cinque vittorie consecutive da grande morale. D’altro canto le antenne sono ben drizzate perchè il peggior errore può essere la sottovalutazione della voglia di riscatto dei torinesi.

Ad arbitrare sono chiamati Luca Cecconato di Treviso e Sergio Jacobacci di Venezia che daranno il fischio d’inizio domani al PalaPrata alle 18. La diretta streaming è come di consueto garantita dal canale Legavolley.tv