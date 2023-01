La Torcia Eyof fa tappa a Lignano Sabbiadoro

Il penultimo appuntamento con il viaggio della Torcia, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi, della XVI Edizione Sport invernali, su neve e ghiaccio, di Eyof 2023 Fvg, è previsto a Lignano Sabbiadoro, sabato 14 gennaio.

In piazza Fontana, alle 17.30, si terrà la suggestiva cerimonia di accensione del braciere a cui parteciperanno le istituzioni locali e regionali con la presenza di società sportive del territorio e della Nazionale Italiana Paralimpica di Tennistavolo, tra cui la friulana medagliata olimpica e campionessa mondiale, Giada Rossi.

Il team azzurro è in ritiro proprio a Lignano per preparare al meglio l’imminente stagione che vedrà gli atleti impegnati in importanti appuntamenti come i tornei internazionali validi per le qualificazioni a Parigi 2024 e i Campionati europei di settembre a Sheffield, in Inghilterra.

Lignano Sabbiadoro ha ospitato, nel 2005, l’edizione estiva di Eyof - il Festival Olimpico della Gioventù Europea – con i seguenti numeri: 3.000 atleti, 11 discipline sportive, 48 Comitati olimpici europei, 1.227 volontari. L’incontro di sabato 14 gennaio vuole unire i due eventi, confermando la tradizione della Regione a ospitare grandi manifestazioni sportive internazionali su tutto il suo territorio.

A Eyof 2023 Fvg, l’evento multi sport dedicato ai giovani dai 14 ai 18 anni, sono attesi 2.300 partecipanti di cui 1.300 atleti che gareggeranno nelle 109 competizioni sportive in calendario (21-28 gennaio) delle 14 discipline presenti in 12 sedi di gara (tra cui anche Austria e Slovenia). La fiaccola arriverà a Trieste, il 21 gennaio, in occasione della cerimonia inaugurale, prevista in piazza dell’Unità, alle 18.

La Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire, nel nome dello sport, persone di differenti Nazioni, culture, lingue e tradizioni, anche a Lignano Sabbiadoro, arriverà a bordo del truck “Io Sono Friuli Venezia Giulia” in compagnia della Mascotte Kugy.